Προπονητής ΠΑΟΚ εν όψει Άντερλεχτ: «Να πάρουμε πλεονέκτημα από τις καλές μας στιγμές»

Όσα δήλωσαν οι Αλέσιο Λίσι και Τζόναθαν Γκόμες στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον εντός έδρας αγώνα με την Άντερλεχτ για τα προκριματικά του Europa League.

Newsroom

Προπονητής ΠΑΟΚ εν όψει Άντερλεχτ: «Να πάρουμε πλεονέκτημα από τις καλές μας στιγμές»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου πριν το παιχνίδι με την Άντερλεχτ για τον Γ' προκριματικό γύρο του Europa League (06/08, 20:45), ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι αλλά και ο Τζόναθαν Γκόμες μίλησαν στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Ο τεχνικός του «Δικεφάλου» τόνισε τις δυσκολίες των επερχόμενων αναμετρήσεων με τους Βέλγους, ενώ παράλληλα ήταν καθησυχαστικός όσον αφορά την συμμετοχή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο αυριανό παιχνίδι.

Ο Ιταλός τεχνικός μάλιστα δεν δίστασε να σχολιάσει την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, λέγοντας πως η προσθήκη του θα αναβαθμίσει το ήδη υπάρχων ρόστερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι:

Για την επικείμενη μεταγραφή του Γιαννούλη: «Αν επιτευχθεί το... ντιλ, θα είναι μία καλή διαπραγμάτευση, θα προσθέσει ποιότητα στην ομάδα, είναι ένας γρήγορος παίκτης».

Για την ετοιμότητα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς: «Ο Ζίβκοβιτς πιστεύω πως θα είναι έτοιμος να παίξει αύριο ασχέτως αν δεν προπονήθηκε χθες. Ο Λουσέ μπορεί να παίξει σε αρκετές θέσεις, δεν σταματά να τρέχει, είναι ένας παίκτης που χρειάζεται κάθε ομάδα, είναι πλέον στην διακριτική του ευχέρεια να δείξει την ποιότητα του. Μας ενδιέφερε από την πρώτη στιγμή, χαίρομαι που είναι εδώ».

Για το αυριανό παιχνίδι: «Είναι πάντα δύσκολα τα παιχνίδια στην Ευρώπη, απέναντι σε ομάδες που δεν γνωρίζεις από άλλη χώρα. Είναι πολύ καλή ομάδα, δύσκολη και πρέπει να είμαστε ικανοί να πάρουμε πλεονέκτημα από τις καλές μας στιγμές μέσα στο παιχνίδι».

Για την πιθανή ενδεκάδα: «Κάθε ματς είναι διαφορετικό. Κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός. Έχουμε μια ακόμη προπόνηση στην Τούμπα και θα αποφασίσω για την ενδεκάδα» και αναφερόμενος στην Άντερλεχτ είπε: «Πρέπει να κυριαρχήσουμε στον αγωνιστικό χώρο. Να κάνουμε όσα δουλέψαμε στις προπονήσεις. Θέλουμε το προβάδισμα απέναντι σε μια ομάδα ισορροπημένη στο πώς αμύνεται και επιτίθεται ενώ έχει και νεαρούς αλλά και πιο έμπειρους παίκτες. Και οι δυο ομάδες έχουν παίξει πολλά ευρωπαϊκά ματς και πιστεύω πως όπως και εμείς έτσι και ο αντίπαλος δεν ήμαστε απόλυτα έτοιμοι σε αυτό το χρονικό σημείο».

Για την ατμόσφαιρα της Τούμπας: «Ήταν φανταστική η ατμόσφαιρα, την περιμένω το ίδια μαγική και σε αυτή την αναμέτρηση. Θέλω να ξεκινήσουμε καλά την αναμέτρηση, να έχουμε την συμπαράσταση του κόσμου μας. Απλά θέλουμε ξανά να κάνουμε βήματα προόδου, δεν έχουμε φτάσει το τέλειο επειδή πήραμε μια πρόκριση, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε».

Για την μέχρι τώρα εμπειρία του στον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη: «Αν εξαιρέσουμε την υψηλή θερμοκρασία αλλά καταλαβαίνω πως είμαστε στο καλοκαίρι, όλα είναι ωραία. Προσπαθώ να μάθω κάποια ελληνικά. Απλά χαίρομαι που είμαι εδώ. Ελπίζω στο τέλος της σεζόν να έχω μάθει περισσότερα ελληνικά και να μπορώ να δίνω κάποιες απαντήσεις στη γλώσσα σας. Απλά όταν ήμουν σχολείο μάθαινα αρχαία ελληνικά. Ο καθένας μέσα στον σύλλογο προσπαθεί να με βοηθήσει και εμένα και τους συνεργάτες μου και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Υπάρχει πολύ συναίσθημα για μένα…»

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γκόμες:

Για την εικόνα στα πρώτα επίσημα παιχνίδια: «Πιστεύω ότι ήταν μία ευκαιρία να ξεκινήσουμε καλά τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Καταφέραμε να περάσουμε το πρώτο ζευγάρι αγώνων. Τώρα πρέπει να κάνουμε το ίδιο σ' αυτόν τον γύρο».

Για το τι άλλαξε όσο έλειπε: «Στον πρώτο μου χρόνο δεν ήμουν τόσο ώριμος και μάθαινα την εμπειρία, πως κινείται το κλαμπ. Πέρσι ήταν μία διαφορετική εμπειρία. Επέστρεψα. Φέτος το πιο σημαντικό είναι το αυριανό ματς. Χρειαζόμαστε τους φιλάθλους μας για να γίνουμε καλύτεροι».

Για την περίοδο που πέρασε ως δανεικός και για τον Αλέσιο Λίσι: «Έχουμε μία γνωριμία από τη Μιραντές σίγουρα, αλλά δεν μου είπε κάτι ξεχωριστό. Μόνο τακτικές και την προετοιμασία του αγώνα. Ήταν μία διαφορετική εμπειρία ο δανεισμός, που χρειαζόμουν. Πήρα πολύτιμες εμπειρίες, βελτίωσα τον τρόπο παιχνιδιού μου και επέστρεψα πιο ώριμος και πιο δυνατός».

Για το επερχόμενο παιχνίδι με την Άντερλεχτ: «Ήταν σημαντικό να περάσουμε τον πρώτο γύρο και τώρα γνωρίζουμε ότι είναι καλή ομάδα η Άντερλεχτ. Είμαστε έτοιμοι για το... τσάλεντζ. Έχουμε και εμείς τη δική μας δυναμική, την οποία θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε αύριο στο γήπεδο. Αύριο πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα μπροστά στους φιλάθλους μας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:49ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Κουτάκι αναψυκτικού από το 1984 βρέθηκε σε εκστρατεία καθαρισμού της κορυφής του βουνού

18:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Θα σε σφάξω» – Νεαρός στον Βόλο απείλησε τη μητέρα του και επιτέθηκε στον αδελφό του

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βρετανία το ελληνικό FBI για την Ελληνίδα της Marfin

18:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προπονητής ΠΑΟΚ εν όψει Άντερλεχτ: «Να πάρουμε πλεονέκτημα από τις καλές μας στιγμές»

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαρδιωτικές εικόνες από το πέρασμα της φωτιάς σε Αττική και Βοιωτία - Ολοκληρωτική καταστροφή

18:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Όμιλος AKTOR εξαγοράζει το 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Aεροπορική εταιρεία θα χρεώνει τα ντουλάπια για τις αποσκευές πάνω από τα καθίσματα

18:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Νέα χρηματοδοτική στήριξη για την έρευνα και την καινοτομία μέσω του ΕΠΑ 2026 – 2030

17:59ΚΟΣΜΟΣ

«Αρπακτικό» γυναίκα ναύτης: Κυνηγούσε σεξουαλικά νεοσύλλεκτους πάνω σε πολεμικό πλοίο

17:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φλωρίνης: Απέχει λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού

17:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η σημασία της ιστορικής συμφωνίας - Ποια είναι η γαλλική Meridiam και ποια διεθνή έργα έχει αναλάβει

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Απογειώθηκε» αυτοκίνητο

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Σίβηρη Χαλκιδικής: Εντός ορίων τα δύο από τα τρία δείγματα πόσιμου νερού

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Στις φλόγες το ερευνητικό ινστιτούτο της διαστημικής υπηρεσίας Roskosmos στη Μόσχα

17:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

TikTok και Disney συμμαχούν: Οι fans θα μπορούν να χρησιμοποιούν επίσημα σκηνές από ταινίες

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Τελωνείο Ευζώνων: Ουρές χιλιομέτρων για την τουριστική σεζόν - Περισσότερες από 35.000 διελεύσεις τη μέρα

17:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για «πράσινα σπιτάκια»: Η γραμματέας Διαφάνειας διαψεύδει Ανδρουλάκη - Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ

17:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Υπεγράφη η συμφωνία με την γαλλική Meridiam

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμων στην Γκραν Κανάρια

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που η φωτιά φτάνει στο Πόρτο Γερμενό σε βίντεο: Οι φλόγες γιγαντώνονται σε λιγότερο από 1 λεπτό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:59ΚΟΣΜΟΣ

«Αρπακτικό» γυναίκα ναύτης: Κυνηγούσε σεξουαλικά νεοσύλλεκτους πάνω σε πολεμικό πλοίο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο τελευταίος χαιρετισμός της θάλασσας στον Αντώνη Βιδάλη, ύπαρχο του πλοίου Superferry – Βίντεο

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Aεροπορική εταιρεία θα χρεώνει τα ντουλάπια για τις αποσκευές πάνω από τα καθίσματα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: ΤikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο - Βίντεο ντοκουμέντο

12:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν σήμερα αίτηση

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βρετανία το ελληνικό FBI για την Ελληνίδα της Marfin

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη ηθοποιός και πρώην παίκτρια του Survivor για «προσβολή δημοσίας αιδούς»- Παραδέχτηκε ότι φοράει δονητή στον λαιμό της

16:45WHAT THE FACT

Γροιλανδία: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε στον ωκεανό

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Νιώθω συντριβή»: Το σπαρακτικό αντίο του Γιάνη Βαρουφάκη για τον θάνατο του Ανδρέα Μπρακούλια

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Οινόη - Χαλκίδα: Διακοπή σιδηροδρομικής γραμμής λόγω φωτιάς - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

15:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυγερινός, Κοκοτσάκης, Μουτσάτσου και άλλοι 19 κατά Καρυστιανού: Γι αυτό αποχωρήσαμε - Η διαφωνία δεν είναι υπονόμευση, ούτε η κριτική είναι προδοσία

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Στις φλόγες το ερευνητικό ινστιτούτο της διαστημικής υπηρεσίας Roskosmos στη Μόσχα

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Oργή για τη σεξουαλική επίθεση εναντίον γνωστής τραγουδίστριας - Το viral βίντεο-γροθιά στο στομάχι

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που η φωτιά φτάνει στο Πόρτο Γερμενό σε βίντεο: Οι φλόγες γιγαντώνονται σε λιγότερο από 1 λεπτό

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Επιχειρούν 6 αεροσκάφη

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή: Κεραυνός σκοτώνει ποδοσφαιριστή στη διάρκεια αγώνα στην Ταϊλάνδη - 12 τραυματίες

22:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ενισχύονται οι βοριάδες και τι περιμένουμε για τον 15Αύγουστο - Πρόγνωση Αρναούτογλου

13:06LIFESTYLE

Επαναλήψεις από το πρωί έως το βράδυ – Ποιες κερδίζουν «χαλαρά» την τηλεθέαση

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Απογειώθηκε» αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ