Σλοβενία: Μειώνει κατά 80% την παραγωγή πυρηνιού σταθμού λόγω χαμηλής στάθμης νερού στον ποταμό Σάβο

Snapshot Η Σλοβενία μειώνει κατά 80% την παραγωγή του πυρηνικού σταθμού Κορσκ λόγω της χαμηλής στάθμης νερού στον ποταμό Σάβο.

Η μείωση ισχύος είναι προσωρινή και γίνεται για τη συμμόρφωση με περιβαλλοντικές διατάξεις που περιορίζουν τη θερμοκρασία του ποταμού.

Η Σλοβενία προειδοποιεί για πιθανές περαιτέρω μειώσεις της παραγωγής αν οι συνθήκες δεν βελτιωθούν.

Παρόμοια μέτρα λαμβάνουν και άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Ουγγαρία και η Ρουμανία, λόγω της πτώσης της στάθμης νερού σε βασικούς ποταμούς.

Η τελευταία ανάλογη μείωση της παραγωγής στη Σλοβενία είχε συμβεί το 2003 και διήρκεσε πάνω από 90 ημέρες. Snapshot powered by AI

Οι πρωτοφανείς καύσωνες που βιώνει η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι έχουν προκαλέσει εξαιρετική πτώση της στάθμης του νερού σε ποτάμια και λίμνες.

Εξαιτίας αυτού, η Σλοβενία ανακοίνωσε ότι θα μειώσει την παραγωγή του πυρηνικού σταθμού στο Κορσκ κατά 80%, λόγω της χαμηλής στάθμης νερού στον ποταμό Σάβο. Πρόσθεσε σε ανακοίνωση ότι θα προχωρήσει και σε περιατέρω μειώσεις, αν αυτό χρειαστεί στο μέλλον.

Προχθές Δευτέρα, η Ρουμανία ανατίναξε έναν βράχο για να βοηθήσει στην εκτροπή νερού από τον Δούναβη προς τον τελευταίο εν λειτουργία πυρηνικό αντιδραστήρα της.

Η Ουγγαρία ανακοίνωσε δύο μέρες νωρίτερα ότι αναστέλλει τη λειτουργία του μοναδικού πυρηνικού της σταθμού για μερικές ημέρες, λόγω της πτώσης της στάθμης νερού στον ποταμό Δούναβη.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία επισημαίνει: «Λόγω των επίμονων ακραίων υδρολογικών και μετεωρολογικών συνθηκών του ποταμού Σάβο, η NEK - όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως - θα μειώσει σταδιακά την ισχύ του αντιδραστήρα κατά τη διάρκεια της νύχτας έως την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026. Το αρχικό βήμα θα μειώσει την ισχύ στο 80%.

Πρόκειται για ένα προγραμματισμένο, ελεγχόμενο, προσωρινό μέτρο απαραίτητο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Περιβαλλοντικής Άδειας. Αυτές απαιτούν η μέση ημερήσια θερμοκρασία του ποταμού Σάβο στο σημείο πλήρους ανάμειξης στη λεκάνη του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Μπρέζιτσε να μην υπερβαίνει τους 28°C και η μέση ημερήσια αύξηση της θερμοκρασίας να μην υπερβαίνει τους 3°C».

Σημειώνεται ότι «η τελευταία φορά που η NEK λειτούργησε με μειωμένη ισχύ λόγω της θερμοκρασίας και των περιορισμών ροής του ποταμού Σάβα ήταν το 2003, όταν αναγκάστηκε να μειώσει την ισχύ της για πάνω από 90 ημέρες».

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