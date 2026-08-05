Βίντεο: Εκτός ελέγχου υποψήφιος Δημοκρατικός σε παραλία της Χαβάης - Τον ρίχνουν αναίσθητο με γροθιά

Snapshot Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Kirill Basin απείλησε λουόμενους με μαχαίρι σε παραλία της Χαβάης μετά από παρατήρηση για τη μουσική του.

Σε βίντεο φαίνεται να απειλεί τον 61χρονο που του ζήτησε να χαμηλώσει τη μουσική, υπονοώντας ότι έχει όπλο και θα πυροβολούσε τη γυναίκα του.

Η αντιπαράθεση κατέληξε σε βίαιη συμπλοκή, με τον Basin να χάνει τις αισθήσεις του μετά από χτύπημα.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 40χρονο Basin και τον κατηγόρησε για δύο κακουργήματα απειλής τρομοκρατικού χαρακτήρα πρώτου βαθμού.

Ο Basin κρατήθηκε με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων και διεκδικούσε την έδρα της Αντιπροσώπου Jill Tokuda στη 2η Εκλογική Περιοχή του Χαβάη. Snapshot powered by AI

Πρωταγωνιστής ενός άσχημου περιστατικού έγινε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο Kirill Basin, σε παραλία της Χαβάης, , μετά από ισχυρισμούς ότι απείλησε λουόμενους με μαχαίρι.

Σε βίντεο φαίνεται να προκαλεί με απειλές, μετά από παρατήρηση ενός 61χρονου άνδρα, ο οποίος του ζήτησε να χαμηλώσει τη μουσική

Σύμφωνα με αναφορές, ο Basin απείλησε τότε τον άνδρα υπονοώντας ότι είχε όπλο και θα πυροβολούσε τη γυναίκα του.

Στο βίντεο φαίνεται ο Basin να απευθύνει απειλές σε άτομα στην παραλία, πριν ένας παρευρισκόμενος επέμβει για να προσπαθήσει να αποκλιμακώσει την κατάσταση.

Η αντιπαράθεση γίνεται βίαιη και τελειώνει με τον Basin να φαίνεται να χάνει τις αισθήσεις του στο έδαφος.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον 40χρονο και τον κατηγόρησε για δύο κακουργήματα απειλής τρομοκρατικού χαρακτήρα πρώτου βαθμού.

Ο Basin, ο οποίος διεκδικούσε την έδρα της Αντιπροσώπου Jill Tokuda στη 2η Εκλογική Περιοχή του Χαβάη, κρατήθηκε με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.