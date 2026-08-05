Βίντεο: Εκτός ελέγχου υποψήφιος Δημοκρατικός σε παραλία της Χαβάης - Τον ρίχνουν αναίσθητο με γροθιά

Ο 40χρονος υποψήφιος των Δημοκρατικών φέρεται να εκνευρίστηκε όταν λουόμενος του ζήτησε να χαμηλώσει τη μουσική

Δέσποινα Σοφιανίδου

Βίντεο: Εκτός ελέγχου υποψήφιος Δημοκρατικός σε παραλία της Χαβάης - Τον ρίχνουν αναίσθητο με γροθιά
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Kirill Basin απείλησε λουόμενους με μαχαίρι σε παραλία της Χαβάης μετά από παρατήρηση για τη μουσική του.
  • Σε βίντεο φαίνεται να απειλεί τον 61χρονο που του ζήτησε να χαμηλώσει τη μουσική, υπονοώντας ότι έχει όπλο και θα πυροβολούσε τη γυναίκα του.
  • Η αντιπαράθεση κατέληξε σε βίαιη συμπλοκή, με τον Basin να χάνει τις αισθήσεις του μετά από χτύπημα.
  • Η αστυνομία συνέλαβε τον 40χρονο Basin και τον κατηγόρησε για δύο κακουργήματα απειλής τρομοκρατικού χαρακτήρα πρώτου βαθμού.
  • Ο Basin κρατήθηκε με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων και διεκδικούσε την έδρα της Αντιπροσώπου Jill Tokuda στη 2η Εκλογική Περιοχή του Χαβάη.
Snapshot powered by AI

Πρωταγωνιστής ενός άσχημου περιστατικού έγινε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο Kirill Basin, σε παραλία της Χαβάης, , μετά από ισχυρισμούς ότι απείλησε λουόμενους με μαχαίρι.

Σε βίντεο φαίνεται να προκαλεί με απειλές, μετά από παρατήρηση ενός 61χρονου άνδρα, ο οποίος του ζήτησε να χαμηλώσει τη μουσική

Σύμφωνα με αναφορές, ο Basin απείλησε τότε τον άνδρα υπονοώντας ότι είχε όπλο και θα πυροβολούσε τη γυναίκα του.

Στο βίντεο φαίνεται ο Basin να απευθύνει απειλές σε άτομα στην παραλία, πριν ένας παρευρισκόμενος επέμβει για να προσπαθήσει να αποκλιμακώσει την κατάσταση.

Η αντιπαράθεση γίνεται βίαιη και τελειώνει με τον Basin να φαίνεται να χάνει τις αισθήσεις του στο έδαφος.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον 40χρονο και τον κατηγόρησε για δύο κακουργήματα απειλής τρομοκρατικού χαρακτήρα πρώτου βαθμού.

Ο Basin, ο οποίος διεκδικούσε την έδρα της Αντιπροσώπου Jill Tokuda στη 2η Εκλογική Περιοχή του Χαβάη, κρατήθηκε με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:28ΚΟΣΜΟΣ

Drones οπτικών ινών: Η νέα τεχνολογία στην οποία οι στρατιώτες έπρεπε να προσαρμοστούν γρήγορα

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Απαρηγόρητη οικογένεια Βρετανών: Κάηκε το σπίτι που αγόρασαν στην Ελλάδα, μέρες πριν μετακόμιση

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 1-1: Το... πούλμαν των Βούλγαρων τον βάζει σε μπελάδες

23:18LIFESTYLE

«Ονειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα»: Η τρυφερή ανάρτηση της Βαλαβάνη για τον Γρηγόρη Μόργκαν

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος

23:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το 3o Piraeus Port Film Festival στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Επισκοπή Ρεθύμνου – Τρία αυτοκίνητα έγιναν στάχτη

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Στις φυλακές Χίου ο 41χρονος μετά την ομόφωνη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Εκτός ελέγχου υποψήφιος Δημοκρατικός σε παραλία της Χαβάης - Τον ρίχνουν αναίσθητο με γροθιά

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος – Ορατοί οι καπνοί από τον Βόλο

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε πολυκατοικίες – Ένα τραυματίας και μεγάλες ζημιές

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρίο: Χτύπησαν 18χρονο με κατσαβίδι 13 φορές και πήγαν να τον πετάξουν στη θάλασσα - Εικόνα

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Στον αγνοούμενο Γερμανό τουρίστα ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το πρωί

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Τι ανέφερε κάτοικος της περιοχής

22:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

myAGRO: Νέα διαδικασία εξουσιοδοτήσεων μέσω myAADE, δείτε βήμα – βήμα τη διαδικασία

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Χούθι: Επίθεση σε δεύτερο δεξαμενόπλοιο της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε λίγες ώρες

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Stalker δολοφονεί δασκάλα μέσα σε σχολείο -  34 μαχαιριές σε 32 δευτερόλεπτα

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά σε εν κινήσει λεωφορείο με δεκάδες επιβάτες – Δείτε εικόνες

21:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μήνυμα του Σαλάχ που «ξεσήκωσε» τους οπαδούς: «Φίλοι της Τραμπζονσπόρ, είστε έτοιμοι;»

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Πόρτο Ράφτη - Τι αναφέρει ο οδηγός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος – Ορατοί οι καπνοί από τον Βόλο

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Τι ανέφερε κάτοικος της περιοχής

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι είναι το σπάνιο πολωμένο μελτέμι και πώς επηρεάζεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά σε εν κινήσει λεωφορείο με δεκάδες επιβάτες – Δείτε εικόνες

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Stalker δολοφονεί δασκάλα μέσα σε σχολείο -  34 μαχαιριές σε 32 δευτερόλεπτα

16:45WHAT THE FACT

Γροιλανδία: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε στον ωκεανό

17:59ΚΟΣΜΟΣ

«Αρπακτικό» γυναίκα ναύτης: Κυνηγούσε σεξουαλικά νεοσύλλεκτους πάνω σε πολεμικό πλοίο

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική ένοπλη επίθεση σε σπίτι στη Βόρεια Καρολίνα - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο τελευταίος χαιρετισμός της θάλασσας στον Αντώνη Βιδάλη, ύπαρχο του πλοίου Superferry – Βίντεο

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μάλια: Μητέρα έπεσε από τη βάρκα και ανασύρθηκε νεκρή μπροστά στα παιδιά της

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο απόλυτος εξευτελισμός για Ρώσo λιποτάκτη: Τον έντυσαν με ροζ φόρεμα για την πρώτη γραμμή- «Λοιπόν, το κορίτσι μας»

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Κουτάκι αναψυκτικού από το 1984 βρέθηκε σε εκστρατεία καθαρισμού της κορυφής του βουνού

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρίο: Χτύπησαν 18χρονο με κατσαβίδι 13 φορές και πήγαν να τον πετάξουν στη θάλασσα - Εικόνα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: ΤikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο - Βίντεο ντοκουμέντο

20:52LIFESTYLE

Το Σόι σου: Όσα ξέρουμε για τα νέα επεισόδια – Οι αλλαγές, οι εκπλήξεις

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη ηθοποιός και πρώην παίκτρια του Survivor για «προσβολή δημοσίας αιδούς»- Παραδέχτηκε ότι φοράει δονητή στον λαιμό της

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Πόρτο Ράφτη - Τι αναφέρει ο οδηγός

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Στις φυλακές Χίου ο 41χρονος μετά την ομόφωνη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το «σύννεφο φωτιάς» ή νέφος pyrocumulus ή πυροσωρείτης στο συγκλονιστικό βίντεο από την πυρκαγιά στον Κιθαιρώνα

10:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ