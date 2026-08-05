Βίντεο: Εκτός ελέγχου υποψήφιος Δημοκρατικός σε παραλία της Χαβάης - Τον ρίχνουν αναίσθητο με γροθιά
Ο 40χρονος υποψήφιος των Δημοκρατικών φέρεται να εκνευρίστηκε όταν λουόμενος του ζήτησε να χαμηλώσει τη μουσική
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- Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Kirill Basin απείλησε λουόμενους με μαχαίρι σε παραλία της Χαβάης μετά από παρατήρηση για τη μουσική του.
- Σε βίντεο φαίνεται να απειλεί τον 61χρονο που του ζήτησε να χαμηλώσει τη μουσική, υπονοώντας ότι έχει όπλο και θα πυροβολούσε τη γυναίκα του.
- Η αντιπαράθεση κατέληξε σε βίαιη συμπλοκή, με τον Basin να χάνει τις αισθήσεις του μετά από χτύπημα.
- Η αστυνομία συνέλαβε τον 40χρονο Basin και τον κατηγόρησε για δύο κακουργήματα απειλής τρομοκρατικού χαρακτήρα πρώτου βαθμού.
- Ο Basin κρατήθηκε με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων και διεκδικούσε την έδρα της Αντιπροσώπου Jill Tokuda στη 2η Εκλογική Περιοχή του Χαβάη.
Πρωταγωνιστής ενός άσχημου περιστατικού έγινε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο Kirill Basin, σε παραλία της Χαβάης, , μετά από ισχυρισμούς ότι απείλησε λουόμενους με μαχαίρι.
Σε βίντεο φαίνεται να προκαλεί με απειλές, μετά από παρατήρηση ενός 61χρονου άνδρα, ο οποίος του ζήτησε να χαμηλώσει τη μουσική
Σύμφωνα με αναφορές, ο Basin απείλησε τότε τον άνδρα υπονοώντας ότι είχε όπλο και θα πυροβολούσε τη γυναίκα του.
Στο βίντεο φαίνεται ο Basin να απευθύνει απειλές σε άτομα στην παραλία, πριν ένας παρευρισκόμενος επέμβει για να προσπαθήσει να αποκλιμακώσει την κατάσταση.
Η αντιπαράθεση γίνεται βίαιη και τελειώνει με τον Basin να φαίνεται να χάνει τις αισθήσεις του στο έδαφος.
Η Αστυνομία συνέλαβε τον 40χρονο και τον κατηγόρησε για δύο κακουργήματα απειλής τρομοκρατικού χαρακτήρα πρώτου βαθμού.
Ο Basin, ο οποίος διεκδικούσε την έδρα της Αντιπροσώπου Jill Tokuda στη 2η Εκλογική Περιοχή του Χαβάη, κρατήθηκε με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.