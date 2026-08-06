FIFA: Συγγνώμη στις 211 ομοσπονδίες για το σχέδιο των εμπορικών δικαιωμάτων – Στήριξη σε Ινφαντίνο

Snapshot Η FIFA ζήτησε συγγνώμη από τις 211 ομοσπονδίες για τα λάθη στη διαχείριση της πρότασης πώλησης εμπορικών δικαιωμάτων, η οποία τελικά αποσύρθηκε.

Η ηγεσία της FIFA επανέλαβε τη στήριξή της προς τον πρόεδρο Τζάνι Ινφαντίνο, παρά τις έντονες αντιδράσεις και αμφισβητήσεις.

Η πρόταση πώλησης ποσοστού 20% μιας νέας εταιρείας για εμπορικά δικαιώματα, αξίας 4,2 δισ. δολαρίων, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω έλλειψης διαφάνειας και οικογενειακών δεσμών με πολιτικούς παράγοντες.

Η υπόθεση δημιουργεί αβεβαιότητα για την επανεκλογή Ινφαντίνο στις εκλογές του Μαρτίου, με αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες να αποσύρουν τη στήριξή τους.

Υπήρξαν εσωτερικές παραιτήσεις και κατηγορίες για εκβιασμό, ενώ η FIFA διαψεύδει δημοσιεύματα περί υποσχέσεων για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030. Snapshot powered by AI

Η FIFA ζήτησε συγγνώμη από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της για τους χειρισμούς γύρω από την πρόταση πώλησης μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων των διοργανώσεών της, η οποία τελικά αποσύρθηκε έπειτα από έντονες αντιδράσεις.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά την έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Ραμπάτ του Μαρόκου, με τη συμμετοχή του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, του γενικού γραμματέα Ματίας Γκράφστρεμ και μελών της διοίκησης.

Η ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας επανέλαβε τη στήριξή της προς τον Ινφαντίνο, αναγνώρισε όμως ότι η πρόταση για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise δεν έτυχε του κατάλληλου χειρισμού.

Σε ξεχωριστή επιστολή προς τα μέλη του Συμβουλίου και τις εθνικές ομοσπονδίες, η FIFA ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη που έγιναν και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε εσωτερική επανεξέταση της διαδικασίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι μετά την οριστική απόσυρση του σχεδίου δεν θα ανεχθεί επιθέσεις κατά της ακεραιότητας, της χρηστής διακυβέρνησης και των προβλεπόμενων διαδικασιών της και ότι θα λάβει μέτρα για την προστασία της φήμης της.

Το σχέδιο των 4,2 δισ. δολαρίων

Η κρίση ξέσπασε μετά την πρόταση πώλησης ποσοστού 20% μιας νέας εταιρείας, η οποία θα αναλάμβανε τη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων των διοργανώσεων της FIFA.

Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα απέφερε περίπου 4,2 δισ. δολάρια, τα οποία θα κατευθύνονταν, σύμφωνα με τη FIFA, στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

Το σχέδιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τόσο λόγω της περιορισμένης διαβούλευσης όσο και εξαιτίας αναφορών ότι στη διαδικασία εμπλεκόταν εταιρεία με οικογενειακούς δεσμούς με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η UEFA και άλλοι ισχυροί φορείς του ποδοσφαίρου κατηγόρησαν τη FIFA για έλλειψη διαφάνειας και ελλιπή εταιρική διακυβέρνηση. Η συγγνώμη που απηύθυνε η Παγκόσμια Ομοσπονδία θεωρείται έμμεση παραδοχή ότι έγιναν σοβαρά λάθη στη διαχείριση της υπόθεσης.

Η σοβαρότερη κρίση της εποχής Ινφαντίνο

Η υπόθεση εξελίσσεται στη μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει ο Τζάνι Ινφαντίνο από το 2016, όταν ανέλαβε την προεδρία της FIFA.

Παρότι απέσυρε την πρόταση στις 31 Ιουλίου, οι αντιδράσεις δεν έχουν υποχωρήσει. Η UEFA δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται πλέον την ηγεσία του, κατηγορώντας τον ότι επιχείρησε να «πουλήσει την ψυχή του ποδοσφαίρου».

Η εξέλιξη δημιουργεί αβεβαιότητα γύρω από την προσπάθειά του να επανεκλεγεί για τέταρτη θητεία στο Συνέδριο της FIFA, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο στο Μαρόκο. Μέχρι πριν από λίγους μήνες, η επανεκλογή του θεωρούνταν σχεδόν βέβαιη.

Αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες έχουν ήδη αποσύρει τη στήριξή τους προς τον Ελβετοϊταλό παράγοντα, ενώ αποστάσεις κρατούν πλέον και υψηλόβαθμα στελέχη της ίδιας της FIFA.

Εσωτερικές αντιδράσεις και παραιτήσεις

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, απέστειλε μήνυμα προς το προσωπικό, κάνοντας λόγο για μια «λυπηρή και καταδικαστέα αλληλουχία γεγονότων» που οδήγησε στην εγκατάλειψη του σχεδίου.

«Τα πρόσωπα, οι δύσκολες στιγμές και τα δυσάρεστα περιστατικά έρχονται και παρέρχονται. Ο θεσμός, η αποστολή του και η ευθύνη του απέναντι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο παραμένουν», ανέφερε, χωρίς να κατονομάσει τον Ινφαντίνο.

Ο διευθυντής επιχειρησιακών λειτουργιών της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, είχε δηλώσει ότι οι εργαζόμενοι «παραπλανήθηκαν» από ένα σχέδιο που χαρακτήρισε πρωτοβουλία ενός και μόνο προσώπου.

Την παραίτησή του υπέβαλε και ο ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο, Κάρλος Κορδέιρο. Ο Αρσέν Βενγκέρ ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη σύνταξη της πρότασης και χαρακτήρισε «απολύτως αναγκαία» την απόσυρσή της.

Ο Λουίς Φίγκο ζήτησε ανοιχτά την παραίτηση του Ινφαντίνο, ενώ η αντιπρόεδρος της UEFA, Λόρα ΜακΆλιστερ, εκτίμησε ότι η ηγεσία της FIFA βρίσκεται στο σοβαρότερο σημείο κρίσης των τελευταίων ετών.

Οι συμμαχίες ενόψει των εκλογών

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται στο Μαρόκο, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του οποίου έχει επαναλάβει τη στήριξή της προς το πρόσωπό του. Η έκτακτη συνάντηση στο Ραμπάτ θεωρήθηκε προσπάθεια συσπείρωσης των συμμάχων του ενόψει των εκλογών του Μαρτίου.

Μέχρι στιγμής, το Κατάρ, το Κουβέιτ, ο Λίβανος, η Σρι Λάνκα, η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες έχουν δηλώσει δημόσια ότι εξακολουθούν να τον στηρίζουν.

Παράλληλα, αρκετοί κορυφαίοι παράγοντες του αφρικανικού ποδοσφαίρου έχουν ταχθεί υπέρ του, χωρίς ωστόσο η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου να έχει λάβει επίσημη θέση.

Βάσει του καταστατικού της FIFA, έκτακτο συνέδριο μπορεί να συγκληθεί εφόσον το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον 43 από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη.

Καταγγελίες για «εκβιασμό»

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιορδανίας, πρίγκιπας Αλί μπιν Αλ Χουσεΐν, κατηγόρησε τη FIFA για «εκβιασμό», υποστηρίζοντας ότι του προσφέρθηκε βοήθεια για την επίλυση προβλημάτων με αντάλλαγμα τη δημόσια στήριξή του προς τον Ινφαντίνο.

«Δεν τον στηρίξαμε στο παρελθόν και σίγουρα δεν πρόκειται να το κάνουμε τώρα», ανέφερε.

Η FIFA διέψευσε επίσης δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Ινφαντίνο είχε δώσει υποσχέσεις για τη χώρα που θα φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.

«Είναι ψευδές και παραπλανητικό να υποστηρίζεται ότι ο πρόεδρος της FIFA έχει υποσχεθεί οτιδήποτε σχετικά με τη φιλοξενία του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί από τη FIFA όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», ανέφερε εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας.

Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις, ο Ινφαντίνο διατηρεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα: μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί ισχυρός αντίπαλος που να διεκδικήσει την προεδρία στις εκλογές του Μαρτίου.