Τραγωδία στο Μιζούρι: Δώδεκα νεκροί σε συντριβή αεροσκάφους

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε συντριβή αεροσκάφους που σημειώθηκε στο Μπάτλερ του Μιζούρι, σύμφωνα την τροχαία αυτοκινητοδρόμων της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ.

Με ανάρτησή της η αστυνομική υπηρεσία τόνισε ότι το δυστύχημα συνέβη κοντά στο αεροδρόμιο Μπάτλερ Μεμόριαλ.

UPDATE: 12 people were killed after a plane carrying 11 skydivers and a pilot crashed near Butler Memorial Airport in Butler, Missouri. -FOX4 https://t.co/UWdylPia1M pic.twitter.com/QyxoXy65Fb — Breaking911 (@Breaking911) June 14, 2026

«Αυτή τη στιγμή, οι αναφορές δείχνουν ότι όλοι οι επιβαίνοντες (12 συνολικά) έχασαν τη ζωή τους», έγραψε η τροχαία σε ανάρτηση στο X. Το Μπάτλερ βρίσκεται περίπου 60 μίλια νότια του Κάνσας Σίτι του Μιζούρι.

Εκπρόσωπος των τοπικών Αρχών, δήλωσε ότι το αεροπλάνο μετέφερε 11 άτομα για ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο.

Οι διασώστες έλαβαν κλήση ότι ένα αεροπλάνο είχε πέσει και είχε τυλιχθεί στις φλόγες γύρω στις 11:30 το πρωί (τοπική ώρα) της Κυριακής. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έγιναν άμεσα γνωστές.

BREAKING: A plane crash near Butler Memorial Airport in Butler, Missouri, has left all 12 people on board dead, according to reports. Missouri State Highway Patrol troopers are at the scene and investigating the incident. https://t.co/JKyQ1GSO6O — Breaking911 (@Breaking911) June 14, 2026

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