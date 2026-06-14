Βραζιλία: Έξι νεκροί από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων
Κανένας από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε
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- Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων.
- Κανένας από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε της σύγκρουσης και της συντριβής των ελικοπτέρων.
- Τα συντρίμμια των ελικοπτέρων διασκορπίστηκαν σε ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρων, με τμήματα να πέφτουν σε γειτονικά κτίρια.
- Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο πιθανών διαρροών καυσίμων.
Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν στην περιοχή Ρεκριό ντος Μπαντεϊράντες, στη νοτιοδυτική ζώνη του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, το πρωί της Κυριακής [τοπική ώρα], με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.
Τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν πτήσει υπό αδιευκρίνιστες, ακόμα, συνθήκες και όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε.
Τα συντρίμμια των δύο αεροσκαφών, σύμφωνα με τις αρχές, διασκορπίστηκαν σε ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρων, ενώ τμήματα, κατέληξαν ακόμη και σε ταράτσες γειτονικών κτιρίων.
Στο σημείο επιχείρησαν περίπου 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, θέτοντας άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο και τα συνεργεία προχώρησαν σε ελέγχους για πιθανές διαρροές καυσίμων.
Η Πολεμική Αεροπορία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε το Κέντρο Διερεύνησης και Πρόληψης Αεροπορικών Ατυχημάτων (CENIPA), το οποίο έχει ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων και την προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.