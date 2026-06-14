Βραζιλία: Έξι νεκροί από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων

Snapshot Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Κανένας από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε της σύγκρουσης και της συντριβής των ελικοπτέρων.

Τα συντρίμμια των ελικοπτέρων διασκορπίστηκαν σε ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρων, με τμήματα να πέφτουν σε γειτονικά κτίρια.

Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο πιθανών διαρροών καυσίμων. Snapshot powered by AI

Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν στην περιοχή Ρεκριό ντος Μπαντεϊράντες, στη νοτιοδυτική ζώνη του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, το πρωί της Κυριακής [τοπική ώρα], με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Six people died when two helicopters collided midair in Recreio dos Bandeirantes, southwest of Rio de Janeiro.

One helicopter crashed on the grounds of an abandoned church, while the other exploded upon impact, causing flames to spread through some electrical vehicles and… pic.twitter.com/8JrkVhk6Wo — T_CAS videos (@tecas2000) June 14, 2026

Τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν πτήσει υπό αδιευκρίνιστες, ακόμα, συνθήκες και όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε.

Rio de Janeiro - Moradores do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, relataram uma série de explosões e muito fogo na manhã deste domingo (14) após a queda de dois helicópteros que colidiram no ar, deixando ao menos 6 mortos.



As aeronaves caíram em um… pic.twitter.com/Mbl4GkdQop — g1 (@g1) June 14, 2026

Τα συντρίμμια των δύο αεροσκαφών, σύμφωνα με τις αρχές, διασκορπίστηκαν σε ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρων, ενώ τμήματα, κατέληξαν ακόμη και σε ταράτσες γειτονικών κτιρίων.

Rio de Janeiro - Pelo menos 6 pessoas morreram na queda de 2 helicópteros que se chocaram no ar no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (14). Até a última atualização desta reportagem, as vítimas não haviam sido identificadas.… pic.twitter.com/yB0C5nIaRc — g1 (@g1) June 14, 2026

Στο σημείο επιχείρησαν περίπου 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, θέτοντας άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο και τα συνεργεία προχώρησαν σε ελέγχους για πιθανές διαρροές καυσίμων.

Η Πολεμική Αεροπορία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε το Κέντρο Διερεύνησης και Πρόληψης Αεροπορικών Ατυχημάτων (CENIPA), το οποίο έχει ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων και την προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

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