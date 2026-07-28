Σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τα Ιωάννινα - Συνοδεύτηκε από βουητό
Λόγω του πολύ μικρού εστιακού βάθους, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πόλη των Ιωαννίνων, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους
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- Σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στα Ιωάννινα στις 23:10, με επίκεντρο 9 χλμ δυτικά των Ασπραγγέλων στα Ζαγοροχώρια.
- Ο σεισμός είχε μικρό εστιακό βάθος 5 χλμ, γεγονός που τον έκανε ιδιαίτερα αισθητό και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους.
- Η δόνηση συνοδεύτηκε από έντονο βουητό λόγω του επιφανειακού εστιακού βάθους.
- Νωρίτερα, στις 22:17, καταγράφηκε σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκιάθου, ο οποίος έγινε αισθητός σε Σποράδες, Εύβοια, Αττική και παράλια Τουρκίας.
Σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης, στις 23:10, στα Ιωάννινα.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμκας Ρίχτερ σημειώθηκε 9 χλμ Δυτικά των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων, στα Ζαγοροχώρια. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ.
Λόγω του επιφανειακού εστιακού βάθος έγινε ιδιαίτερα αισθητός, αναστατώνοντας τους κατοίκους της πόλης των Ιωαννίνων και των γύρω περιοχών.
Μάλιστα, λόγω του πολύ μικρού εστιακού βάθους, ο σεισμός συνοδεύτηκε από έντονο βοητό.
Σημειώνεται πως λίγη ώρα νωρίτερα, στις 22:17, σημειώθηκε σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανοιχτά της Σκιάθου, ο οποίος έγινε αισθητός σε Σποράδες, Εύβοια, Αττική, παράλια Τουρκίας. Tο επίκεντρο εντοπίστηκε 20 χλμ βορειοανατολικά του νησιού, στις Σποράδες.