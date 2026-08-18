Αρκαδία: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Γορτυνία
Στην περιοχή καταγράφεται βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Δημοτική Ενότητα Κλείτορος, Γορτυνία Αρκαδίας το απόγευμα της Τρίτης 18/8.
- Το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:30 και έσπευσε στο σημείο.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
- Στην περιοχή καταγράφονται βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) σε δασική έκταση στην Δημοτική Ενότητα Κλείτορος, στην Γορτυνία Αρκαδίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:30.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ την επιχείρηση συνδράμει από αέρος ένα ελικόπτερο.
Στην περιοχή καταγράφεται βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στον Κολωνό για την εξαφάνιση 16χρονου
20:40 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη 26χρονη στην Αθήνα που αναζητούνταν από την Ιντερπόλ για ναρκωτικά
20:30 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Πόσες θερμίδες παίρνετε από το άτμισμα
19:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κιλκίς: Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Άσπρος
19:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
«27 Αυγούστου το Μετρό φτάνει στην Καλαμαριά»
19:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στη Μήλο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
10:38 ∙ WHAT THE FACT