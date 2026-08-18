Αρκαδία: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Γορτυνία

Στην περιοχή καταγράφεται βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα

Γιάννης Καλύβας

Αρκαδία: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Γορτυνία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Δημοτική Ενότητα Κλείτορος, Γορτυνία Αρκαδίας το απόγευμα της Τρίτης 18/8.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:30 και έσπευσε στο σημείο.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
  • Στην περιοχή καταγράφονται βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) σε δασική έκταση στην Δημοτική Ενότητα Κλείτορος, στην Γορτυνία Αρκαδίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:30.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ την επιχείρηση συνδράμει από αέρος ένα ελικόπτερο.

Στην περιοχή καταγράφεται βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.

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