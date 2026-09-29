Αλέξης Γεωργούλης: Πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε σε live στα Εξάρχεια - Το απρόσμενο ρεπερτόριο

Snapshot Ο Αλέξης Γεωργούλης συμμετείχε σε μουσική σκηνή στα Εξάρχεια και τραγούδησε ζωντανά.

Ερμήνευσε γνωστά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου, όπως τον «Μαύρο Γάτο» και τα «Εκεί στον Νότο».

Ο τραγουδιστής Φώτης Ανδρικόπουλος βρισκόταν στο πλευρό του και στήριξε τη μουσική στιγμή.

Η κοινή εμφάνιση των δύο καλλιτεχνών είχε επιτυχία και αναμένονται νέα live στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Μια διαφορετική πλευρά του έδειξε ο Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος βρέθηκε σε μουσική σκηνή στα Εξάρχεια και ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον τραγουδιστή Φώτη Ανδρικόπουλο.

Ο ηθοποιός πήρε το μικρόφωνο και συμμετείχε στο live, ερμηνεύοντας μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου.

Ανάμεσα στις επιλογές του ήταν ο «Μαύρος Γάτος» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, το «Τι ζητάω», ο «Άμλετ της Σελήνης» αλλά και το «Εκεί στον Νότο» των Πυξ Λαξ.

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O Αλέξης Γεωργούλης έδειχνε να απολαμβάνει τη μουσική και την επαφή με το κοινό. Στο πλευρό του, ο Φώτης Ανδρικόπουλος τον στήριζε δημιουργώντας μια ξεχωριστή μουσική στιγμή.

Η επιτυχία της συνύπαρξης των δύο φίλων φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια, καθώς είναι πιθανό να υπάρξουν και νέα Live των δύο καλλιτεχνών. «Είμαστε πολύ φίλοι. Έχουμε κοινά ακούσματα, παίζουμε συχνά παρέα στα στούντιο και έτσι είπαμε να το κάνουμε ζωντανά για λίγους φίλους» δήλωσε στο Newsbomb o Φώτης Ανδρικόπουλος και προσθέτει: «Εγώ του το έχω προτείνει αρκετές φορές αλλά ξεκάθαρο ναι δεν μου έχει πει… ακόμα. Ελπίζω...»

Πριν λίγα χρόνια οι δύο τους είχαν ηχογραφήσει το τραγούδι «Θα κρατηθώ»: