Άνω Λιόσια: Στο νοσοκομείο η δασκάλα που φέρεται να φώναζε σε μαθητές νηπιαγωγείου

Snapshot Η εκπαιδευτικός του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα μετά από άγριο ξυλοδαρμό από εξαγριωμένους ενήλικες στο σχολείο.

Το Υπουργείο Παιδείας καταδικάζει τη βία κατά των εκπαιδευτικών και παρέχει πλήρη ηθική, διοικητική και νομική στήριξη στη δασκάλα.

Ο νόμος προβλέπει αυστηρές ποινές φυλάκισης και χρηματικές για όποιον διαταράσσει τη λειτουργία σχολείου ή προκαλεί βία σε σχολικό χώρο.

Οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν κινητοποιηθεί για την αυτόφωρη διαδικασία και την απόδοση ποινικών ευθυνών στους δράστες.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν η εκπαιδευτικός φώναξε έντονα στα παιδιά για ζημιές και η ένταση κλιμακώθηκε με αντιδράσεις περαστικών, που οδήγησαν στη βίαιη επίθεση. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η δασκάλα που φέρεται να φώναζε σε μαθητές νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια, καθώς μετά το περιστατικό, ενήλικες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω από το σχολείο, εισέβαλαν στο γραφείο της και σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, της επιτέθηκαν και τη χτύπησαν.

Η δασκάλα φέρεται να δέχτηκε σοβαρά χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι και, όπως αναφέρουν οι έως τώρα πληροφορίες, νοσηλεύεται με σπασμένη μύτη και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ τη διερεύνηση για το περιστατικό έχει αναλάβει το υπουργείο Παιδείας.

Ανακοίνωση από τη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Όταν το υπουργείο Παιδείας έλαβε γνώση του περιστατικού, εκδόθηκε ανακοίνωση από την πλευρά του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Συγκεκριμένα ο κ. Διονύσης Αναστασόπουλος, κατήγγειλε σωματική επίθεση εις βάρος της εκπαιδευτικού και δηλώνει ότι στέκονται όλοι έμπρακτα στο πλευρό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου», σημειώνει ο κ. Αναστασόπουλος.

Και συμπληρώνει: «Ως διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη. Υπενθυμίζεται προς πάσα κατεύθυνση, ότι η Πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας):

Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή».

Ο κ. Αναστασόπουλος καταλήγει: «Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος ασφάλειας, παιδείας, δημοκρατίας και πολιτισμού. Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας στην τραυματία εκπαιδευτικό για ταχεία ανάρρωση».

Το περιστατικό

Νωρίτερα, στο Newsbomb είχε φτάσει καταγγελία που αφορούσε τη συμπεριφορά της δασκάλας προς τα παιδια, σύμφωνα με την οποία, η εκπαιδευτικός ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Όπως υποστηρίζει στο Newsbomb ο νονός μαθήτριας, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο την ώρα που συνόδευσε το παιδί στο σχολείο, προηγήθηκε περιστατικό με παιδιά που έπαιζαν στον χώρο.

Δείτε το βίντεο

Διαβάστε επίσης