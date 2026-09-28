Αρχαία Μίεζα: Εντυπωσιάζουν οι νέες εικόνες από το γυμνάσιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Οι νέες εικόνες από το βασιλικό γυμνάσιο όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο

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Αρχαία Μίεζα: Εντυπωσιάζουν οι νέες εικόνες από το γυμνάσιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου
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  • Νέες εικόνες αποκαλύπτουν το βασιλικό γυμνάσιο της Αρχαίας Μιέζας όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο.
  • Το γυμνάσιο δημιουργήθηκε από τον Φίλιππο Β’ για να διαμορφώσει την πολιτική και πνευματική ηγεσία του μέλλοντος.
  • Τα ευρήματα ξεπερνούν τις αρχικές προσδοκίες και έχουν ήδη προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον.
  • Η ανασκαφική δραστηριότητα από το 2024 σε έκταση περίπου 30 στρεμμάτων αποκαλύπτει την κλίμακα και την αρχιτεκτονική του συγκροτήματος.
  • Τα νέα ευρήματα ενισχύουν τη θεωρία ότι στον χώρο εκπαιδεύτηκαν ο Μέγας Αλέξανδρος και άλλοι βασιλικοί παίδες υπό την καθοδήγηση του Αριστοτέλη.
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Νέες εικόνες έρχονται στο φως από το γυμνάσιο της Αρχαίας Μιέζας, όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο.

Σχετική ανάρτηση έκανε η επικεφαλής των ανασκαφών και Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων Ημαθίας Δρ Αγγελική Κοτταρίδη, στην οποία μεταξύ άλλων, τόνισε: «Το βασιλικό γυμνάσιο της Μίεζας, το εκπληκτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα/οικοδομικό συγκρότημα που δημιούργησε ο Φίλιππος Β΄ για να διαμορφωθεί η πολιτική και πνευματική ηγεσία του μέλλοντος, ο τόπος όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μεγαλέξανδρο και τους νεαρούς Μακεδόνες που έγιναν ηγέτες της Οικουμένης, έρχεται στο φως με προσοχή, κόπο και αφοσίωση».

«Τα ευρήματα ήδη ξεπερνούν τις προσδοκίες μας, τα νέα του άρχισαν ήδη να ταξιδεύουν στον κόσμο» τόνισε επιπλέον, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τις νέες εικόνες.

Τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα ενισχύουν τη θεωρία ότι στον χώρο του Βασιλικού Γυμνασίου εκπαιδεύτηκαν ο Μέγας Αλέξανδρος και οι βασιλικοί παίδες υπό την καθοδήγηση του Αριστοτέλη.

Σημειώνεται ότι, η διετής ανασκαφική δραστηριότητα που ξεκίνησε από το 2024 σε έκταση περίπου 30 στρεμμάτων, αποκαλύπτει σταδιακά την πραγματική κλίμακα, την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και τις λειτουργίες ενός οργανωμένου γυμνασιακού συγκροτήματος της εποχής του Φιλίππου Β’.

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