Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα και πότε καταβάλλονται αυτή την εβδομάδα

Snapshot Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν επιδόματα συνολικού ύψους 258.869.403 ευρώ σε 1.008.093 δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΑ.

Το επίδομα παιδιού θα καταβληθεί σε 422.148 δικαιούχους με συνολικό ποσό 70.584.787,15 ευρώ.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θα καταβληθεί σε 144.418 δικαιούχους με προπληρωμένη κάρτα και σε 582 δικαιούχους χωρίς κάρτα, συνολικά πάνω από 33 εκατομμύρια ευρώ.

Τα επιδόματα γέννησης, αναδοχής και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Τα αναπηρικά επιδόματα θα καταβληθούν σε 213.681 δικαιούχους με συνολικό ποσό 103.333.424,35 ευρώ. Snapshot powered by AI

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Σεπτέμβριο, συνολικού ύψους 258.869.403 ευρώ σε 1.008.093 δικαιούχους, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

Επίδομα Παιδιού: 422.148 δικαιούχοι - 70.584.787,15 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 8.907 δικαιούχοι - 11.703.200 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 156.988 δικαιούχοι - 18.612.869,37 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 144.418 δικαιούχοι - 33.290.990,17 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 582 δικαιούχοι - 136.268,82 ευρώ

Αναπηρικά: 213.681 δικαιούχοι - 103.333.424,35 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.823 δικαιούχοι - 171.662,27 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.376 δικαιούχοι - 4.481.123,83 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 24.310 δικαιούχοι - 10.159.176,43 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 447 δικαιούχοι - 157.266,37 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας: 13.817 δικαιούχοι - 3.510.360,11 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 63 δικαιούχοι - 49.919,80 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 19 δικαιούχοι - 9.300 ευρώ

Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης: 3 δικαιούχοι - 7.500 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 3.038 δικαιούχοι - 250.638,91 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 16 δικαιούχοι - 16.000 ευρώ

Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια: 10 δικαιούχοι - 8.861,60 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 423 δικαιούχοι - 44.668,86 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 653 δικαιούχοι - 509.144,67 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.371 δικαιούχοι - 1.832.240,71 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

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