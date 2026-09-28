Ελένη Προκοπίου: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά το κορίτσι που «έμεινε για πάντα παιδί» στη μεγάλη οθόνη

Snapshot Η Φίνος Φιλμ αποχαιρέτησε συγκινητικά την Ελένη Προκοπίου, μια από τις σημαντικότερες παρουσίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Η Ελένη Προκοπίου διακρίθηκε για τη χορευτική της ικανότητα, την υποκριτική της και τη χαρακτηριστική φωτογένειά της.

Η πρώτη της εμφάνιση στη Φίνος Φιλμ έγινε το 1966 με την ταινία «Ραντεβού στον Αέρα», ενώ η τελευταία ήταν το 1972 με το «Το Κοροϊδάκι της Πριγκηπέσσας».

Μετά το τέλος της καριέρας της, η Προκοπίου απομακρύνθηκε από την τέχνη και αφιερώθηκε στην οικογένειά της.

Η Φίνος Φιλμ κράτησε ζωντανά τη μνήμη της μέσα από βίντεο με στιγμές από τρεις ταινίες της και τη φράση της «Μένουμε πάντα παιδιά». Snapshot powered by AI

Με ένα μήνυμα γεμάτο συγκίνηση, μνήμη και κινηματογραφική νοσταλγία, η Φίνος Φιλμ αποχαιρέτησε την Ελένη Προκοπίου, μία από τις πιο φωτεινές παρουσίες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά.

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα την αγαπημένη μας “Κυρία της Αυλής”, Ελένη Προκοπίου, μια από τις πιο λαμπερές και ξεχωριστές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου», ανέφερε στην ανάρτησή της.

Η Φίνος Φιλμ στάθηκε ιδιαίτερα στη χορευτική της δεινότητα, στην υποκριτική της παρουσία, αλλά και στη σπάνια φωτογένεια που τη μετέτρεψε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της εποχής.

Τη χαρακτήρισε «χαρισματική χορεύτρια και ταλαντούχα ηθοποιό», με «εντυπωσιακή ομορφιά, εκρηκτικό ταμπεραμέντο και ένα βλέμμα που μαγνήτιζε τον κινηματογραφικό φακό».

Η διαδρομή της στη Φίνος Φιλμ

Η Ελένη Προκοπίου εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε παραγωγή της Φίνος Φιλμ το 1966, με το θρυλικό «Ραντεβού στον Αέρα».

Την ίδια χρονιά ακολούθησαν οι «Παράνομοι Πόθοι», «Οι Κυρίες της Αυλής» και «Πέντε Χιλιάδες Ψέμματα», ταινίες μέσα από τις οποίες καθιερώθηκε ακόμη περισσότερο στη συνείδηση του κοινού.

Έξι χρόνια αργότερα επέστρεψε για «Το Κοροϊδάκι της Πριγκηπέσσας», που έμελλε να είναι και η τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση της καριέρας της.

Στη συνέχεια, επέλεξε συνειδητά να απομακρυνθεί από την καλλιτεχνική ζωή και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

https://www.instagram.com/reel/Dd0aBWIiYMS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Κρατάμε ζωντανά το χαμόγελο, την κίνηση, τη λάμψη της»

Η Φίνος Φιλμ επέλεξε να την αποχαιρετήσει όχι μόνο μέσα από λόγια, αλλά και μέσα από εικόνες.

Σε βίντεο με στιγμές από τρεις ταινίες της, θέλησε να αναδείξει ακριβώς εκείνα τα στοιχεία που έκαναν την Ελένη Προκοπίου να ξεχωρίζει: τη χάρη της, την κίνηση, το χαμόγελο και τη λάμψη της.

«Σήμερα την αποχαιρετούμε μέσα από στιγμές τριών ταινιών της και κρατάμε ζωντανά το χαμόγελο, την κίνηση, τη λάμψη της και, φυσικά, την αθάνατη ατάκα της “Μένουμε πάντα παιδιά”», έγραψε η εταιρεία.

Η συγκεκριμένη φράση, που έμεινε συνδεδεμένη με το «Ραντεβού στον Αέρα», μοιάζει σήμερα σχεδόν σαν ένας κινηματογραφικός επίλογος για μια γυναίκα που θα παραμείνει για πάντα νέα στη μεγάλη οθόνη.

Το μήνυμα ολοκληρώθηκε λιτά, αλλά βαθιά συγκινητικά: «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Αντίο, Ελένη μας». Ένα αντίο που κουβαλά τη νοσταλγία μιας ολόκληρης εποχής.

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