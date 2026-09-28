Μια ιδιαίτερη μουσικοποιητική παράσταση  στο ΘΕΑΤΡΟ ARROYO

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Μια ιδιαίτερη μουσικοποιητική παράσταση  στο ΘΕΑΤΡΟ ARROYO
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Ο χορογράφος-σκηνοθέτης Σταύρος Λίτινας καταπιάνεται με την 4η ποιητική συλλογή της ποιήτριας-ερμηνεύτριας Κατερίνας Ντίνου και στήνει μαζί της μια μουσικοποιητική αφήγηση για την ανθρώπινη αντοχή: για όλους εκείνους που συνεχίζουν να αγαπούν, να θυμούνται και να τραγουδούν - μέχρι κάθε αύριο.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Η παράσταση, εμπνευσμένη από την ομώνυμη ποιητική συλλογή της Κατερίνας Ντίνου, είναι μια διαδρομή μέσα στη νύχτα της πόλης, στις εσωτερικές διαδρομές μιας γυναίκας που αναζητά τον εαυτό της ανάμεσα σε έρωτες, απουσίες και μνήμες.

Τραγούδια αγαπημένων δημιουργών όπως Ξαρχάκος, Σπανός, Πλέσσας, Κραουνάκης, Χιώτης, Σουγιούλ, και ποιητικά κείμενα συνθέτουν ένα ενιαίο αφηγηματικό τοπίο: μια πόλη φωτισμένη με κίτρινα φώτα, καπνό, βροχή και μουσικές που αναδύονται από μπαρ, δρόμους και μοναχικά δωμάτια. Εκεί, μέσα στις μεγάλες νύχτες της μοναξιάς, εμφανίζονται μορφές του έρωτα – περαστικοί άνθρωποι, παλιές αγάπες, φευγαλέες συναντήσεις.

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Μια γυναίκα κινείται μέσα σε αυτό το σύμπαν άλλοτε ως ακροάτρια μιας εσωτερικής φωνής και άλλοτε ως πρωταγωνίστρια που βιώνει ενεστωτικά τον έρωτα και την απώλεια, την προσδοκία και την παραίτηση, τη θλίψη και τον θυμό. Τραγουδά με εξομολογητική τρυφερότητα, με ειρωνεία, ή με δύναμη. Θυμάται, ελπίζει, πληγώνεται, καταρρέει, ξανασηκώνεται. Οι άντρες περνούν, οι ιστορίες αλλάζουν, μα η ανάγκη για αγάπη και σύνδεση παραμένει.

Οι ιστορίες των τραγουδιών και των ποιημάτων συναντιούνται: η σκληρή καθημερινότητα, η μνήμη, η επιθυμία, η απόγνωση και η ανάγκη για μια νέα αρχή. Η πόλη γίνεται σκηνή όπου οι προσωπικές αφηγήσεις μπλέκονται με συλλογικές εμπειρίες. Εμπειρίες όλων εκείνων που περπατούν μες στη νύχτα με την αμυδρή ελπίδα για ένα νέο φως.

Το «αύριο» στον τίτλο δεν είναι ένας χρονικός προορισμός, αλλά μια διαρκής υπόσχεση. Κάθε νύχτα μπορεί να τελειώνει με μια απώλεια ή μια ανάμνηση, όμως κάθε αυγή φέρει το ενδεχόμενο μιας νέας αρχής.

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Πληροφορίες για την παράσταση

Ποιητικά κείμενα: Κατερίνα Ντίνου Σκηνοθεσία-δραματουργία-σκηνικά: Σταύρος Λίτινας Μουσικές επιλογές: Κατερίνα Ντίνου, Σταύρος Λίτινας Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Τραγούδι: Κατερίνα Ντίνου

Πιάνο: Ανδρέας Βουδούρης

Αφήγηση: Άντζελα Μπρούσκου

Links: https://www.youtube.com/watch?v=cn2pLZJ2kLM

https://www.youtube.com/watch?v=Z7b0tFXdMvQ

Ημέρες και ώρες παραστάσεων :

Παρασκευή 23/10 - 30/10 - 6/11 - 13/11 Ώρα έναρξης: 21.30

Σάββατο 28/11 - 5/12 - 12/12 - 19/12 - 26/12 - 2/1 - 9/1 Ώρα έναρξης: 23.00

Διάρκεια παράστασης: 2.30’ ώρες με διάλειμμα

(προσφέρεται κρασί δωρεάν)

Τιμές εισιτηρίων: 22€ κανονικό, 15€ φοιτητικό, 10€ ανέργων-ΑΜΕΑ

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/mexri-kathe-avrio-arroyo/

(online: ticketservices – τηλ. κέντρο 210 7234567 – εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα)

ΘΕΑΤΡΟ ARROYO – Μ. Αλεξάνδρου 128, Κεραμεικός – τηλ 210 3469575

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