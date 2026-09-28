Μπαράζ επιθέσεων σε γραφεία της ΝΔ στην Αττική: Στόχος η τοπική της Κυψέλης και τα πολιτικά γραφεία

Snapshot Τρεις επιθέσεις με μπογιές και φθορές σημειώθηκαν σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Αττική μέσα σε 24 ώρες, στην Κυψέλη, τη Δάφνη και το Μαρούσι.

Ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης καταδίκασε την επίθεση στο γραφείο του και τόνισε τη διαφορά ανάμεσα στην κριτική και τον εκφοβισμό.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος δήλωσε ότι δεν φοβάται τις επιθέσεις και συνεχίζει με αποφασιστικότητα τον πολιτικό του αγώνα.

Η Νέα Δημοκρατία χαρακτήρισε τους δράστες «θρασύδειλους τραμπούκους» και υπογράμμισε ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα σταματήσουν τη δράση της.

Το κόμμα ζήτησε από τα υπόλοιπα κόμματα να καταδικάσουν τις επιθέσεις και εξέφρασε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών. Snapshot powered by AI

Σειρά επιθέσεων σε γραφεία που συνδέονται με τη Νέα Δημοκρατία καταγράφηκε μέσα στο τελευταίο 24ωρο σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, με αγνώστους να προκαλούν φθορές και να πετούν μπογιές.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στα γραφεία τοπικής οργάνωσης της ΝΔ στην Κυψέλη, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν επιθέσεις στα πολιτικά γραφεία του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι.

Η επίθεση στο γραφείο του Νίκου Παπαθανάση

Τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν μπογιές στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι.

Ο αναπληρωτής υπουργός καταδίκασε την επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση και η κριτική αποτελούν μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας, σε αντίθεση με τον εκφοβισμό και τις καταστροφές.

«Τα ξημερώματα, άγνωστοι έριξαν μπογιές στο πολιτικό μου γραφείο στο Μαρούσι. Στη Δημοκρατία η διαφωνία και η κριτική έχουν θέση. Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν έχουν. Καταδικάζω απερίφραστα αυτή την επίθεση. Θα συνεχίσω να ακούω όλες και όλους, να απαντώ στην κριτική με επιχειρήματα και να υπηρετώ όλους τους πολίτες όπως και τους συμπολίτες μου στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας που με έχουν τιμήσει με την ψήφο τους και με έχουν εκλέξει βουλευτή. Με ψυχραιμία, θεσμικότητα και αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε τη δουλειά μας», ανέφερε.

Η αντίδραση του Ανδρέα Λοβέρδου

Επίθεση με μπογιές σημειώθηκε και στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη.

Ο ίδιος, σε δήλωσή του, ανέφερε:

«Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις. Κάθε φορά με χαλυβδώνουν περισσότερο. Τέτοιες ενέργειες χαρακτηρίζουν αποκλειστικά εκείνους που τις επιλέγουν. Συνεχίζω με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για όσα πιστεύω».

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία αναφέρεται στις τρεις επιθέσεις, σημειώνοντας ότι αυτή στο γραφείο του Νίκου Παπαθανάση ήταν η τρίτη μέσα σε ένα 24ωρο, μετά την επίθεση στην 6η Δημοτική Τοπική Οργάνωση της ΝΔ στην Κυψέλη και στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «θρασύδειλους τραμπούκους», ενώ το κόμμα υποστηρίζει ότι τέτοιες ενέργειες δεν πρόκειται να το αποτρέψουν από τη δραστηριότητά του.

«Για ακόμα μια φορά τους λέμε ότι ματαιοπονούν, γιατί ούτε τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμα περισσότερο απέναντι σε όσους αφελώς πιστεύουν ότι η βία μπορεί να φιμώσει τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας».

Παράλληλα, η ΝΔ εκφράζει την εμπιστοσύνη της στην Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών και καλεί τα υπόλοιπα κόμματα να καταδικάσουν τις επιθέσεις.

«Καλούμε, εκ νέου, όλα τα κόμματα να καταδικάσουν τις επιθέσεις κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θα το πράξουν ή θα συνεχίσουν να κλείνουν το μάτι στους τραμπούκους σιωπώντας;»