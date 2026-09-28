Δένδιας: «Να καταλάβει η Ευρώπη ότι οι κίνδυνοι δεν προέρχονται μόνο από τον βορρά»

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συζητήθηκαν οι προκλήσεις από τη Μέση Ανατολή και τη νότια πλευρά της Ευρώπης, εκτός από το θέμα της Ουκρανίας

Μιχάλης Παπαδάκος

Δένδιας: «Να καταλάβει η Ευρώπη ότι οι κίνδυνοι δεν προέρχονται μόνο από τον βορρά»
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  • Ο Νίκος Δένδιας τόνισε την ανάγκη θωράκισης της Ευρώπης και στα νότια σύνορά της, καθώς οι κίνδυνοι δεν προέρχονται μόνο από τον βορρά.
  • Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συζητήθηκαν οι προκλήσεις από τη Μέση Ανατολή και τη νότια πλευρά της Ευρώπης, εκτός από το θέμα της Ουκρανίας.
  • Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Ειρήνη και Ασπίδα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών.
  • Ο Δένδιας ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει τις νότιες απειλές και να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους για μια ολοκληρωμένη πολιτική ασφάλειας 360 μοιρών.
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Ο Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για την Άμυνα που έλαβε χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες, τόνισε για άλλη μια φορά τη σημασία της θωράκισης της Ευρώπης και στα νότια σύνορά της, καθιστώντας σαφές προς τους ομολόγους του, ότι «οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον βορρά».

«Σήμερα στο Συμβούλιο εκτός από το σύνηθες θέμα της Ουκρανίας, θα συζητήσουμε και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή μας οικογένεια και από τον νότο και γενικά από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Ελλάδα διαχρονικά κάνει ό,τι μπορεί για να ευαισθητοποιήσει την Ευρώπη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από τη νότια πλευρά, αλλά συμμετέχει παράλληλα εδώ και χρόνια στην επιχείρηση Ειρήνη και στην επιχείρηση Ασπίδα. Είναι η στιγμή να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον βορρά, και να παρέχει επίση και τους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελλόμαστε εδώ και πολλά χρόνια» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

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