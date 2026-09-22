Συμφωνία για ενιαία και ταχεία απάντηση σε πιθανές απειλές εναντίον Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου

Snapshot Η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος συμφώνησαν σε ενιαία και ταχεία αντίδραση σε πιθανές εξωτερικές απειλές χωρίς να υπογραφεί επίσημο μνημόνιο.

Οι τρεις χώρες τόνισαν τη σημασία της ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας και του συντονισμού για αποτροπή κοινών απειλών, όπως επιβεβαιώθηκε μέσω κοινών ασκήσεων όπως η «Μέδουσα».

Συμφωνήθηκε η εντατικοποίηση της επικοινωνίας, της ανταλλαγής πληροφοριών και η διεξαγωγή της επόμενης συνάντησης του μηχανισμού διαλόγου το 2027 στην Ελλάδα.

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι σχέσεις με την Αίγυπτο δεν στρέφονται εναντίον άλλων κρατών και βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των συμφωνιών μεταξύ των χωρών.

Η τριμερής συνάντηση σηματοδοτεί περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας και την ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στα αμυντικά οικοσυστήματα των τριών χωρών. Snapshot powered by AI

Συμφωνία Αθήνας με Κάιρο και Λευκωσία, βαρύνουσας σημασίας, για ενιαία και ταχεία απάντηση σε πιθανές απειλές εναντίον Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου έγινε πράξη σήμερα στην Αίγυπτο.

Η συμφωνία συνομολογήθηκε από τους τρεις υπουργούς Άμυνας κατά την επίσκεψη του κ. Νίκου Δένδια στην Αίγυπτο.

Δεν πρόκειται για γραπτή συμφωνία ή μνημόνιο αλλά για μια συμφωνία κυρίων στο πλαίσιο της εδραιωμένης συνεργασίας της Ελλάδας με Κύπρο και Αίγυπτο, ότι οι τρεις χώρες θα αντιδράσουν ταχέως και ενιαία σε πιθανές απειλές από εξωτερικούς παράγοντες.

Συγκεκριμένα στην Κοινή Δήλωση της Τριμερούς Συνάντησης των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας – Αιγύπτου - Κύπρου αναφέρεται:

Οι υπουργοί εξήραν τα αποτελέσματα που πέτυχαν οι δυνάμεις που συμμετείχαν στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, με κυριότερη την άσκηση «Μέδουσα», η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού και της ετοιμότητας μάχης για την αποτροπή κάθε μορφής κοινών απειλών.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε:

α. Η σημασία της ενίσχυσης των πλαισίων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για τη στήριξη της συλλογικής ικανότητας ταχείας και ενιαίας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις σχετικά με πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών.

β. Την εντατικοποίηση της επικοινωνίας, της διαβούλευσης, καθώς και της ανταλλαγής πληροφοριών και εκτιμήσεων, και τον συντονισμό των κοινών δυνατοτήτων κατά τρόπο ανάλογο με τη σοβαρότητα των τρεχουσών και μελλοντικών στρατιωτικών και αμυντικών απειλών και προκλήσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

γ. Τη διεξαγωγή της επόμενης συνάντησης του μηχανισμού διαλόγου των υπουργών Άμυνας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του έτους 2027.

Νωρίτερα εγκάρδια συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής της Αιγύπτου, Στρατηγό Ashraf Salem Zaher, είχε ο Έλληνας υπουργός. Συζήτησαν για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης, τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεών μας, καθώς και τις προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.

Στη δε Τριμερή Συνάντηση με τους Υπουργούς Άμυνας της Αιγύπτου και της Κύπρου στο Κάιρο, οι τρείς χώρες παρείχαν νέα ώθηση στην εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής μας συνεργασίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας: Εστιάσαμε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στα αμυντικά οικοσυστήματα των τριών χωρών.

Συνάντηση με Σίσι

Το πρωί ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Αιγύπτου Abdel Fattah El-Sisi.

O κ. Δένδιας μετέφερε στον Πρόεδρο Ελ-Σίσι τους χαιρετισμούς του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογράμμισε το εύρος και τον μακροχρόνιο χαρακτήρα των ιστορικών σχέσεων της Ελλάδας με την Αίγυπτο και επιβεβαίωσε τη βούληση της χώρας μας για συντονισμό των δύο κρατών στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Του παρουσίασε την ελληνικη οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή μας.

Σύμφωνα με τον Έλληνας υπουργό: Είχα επίσης την ευκαιρια να του παρουσιάσω την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών. Τον συνεχάρην για το επίπεδο των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην άσκηση «Μέδουσα».

Τι δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου

Μήνυμα πως οι σχέσεις της Ελλάδας με την Αίγυπτο δεν στρέφονται εναντίον οποιουδήποτε άλλου κράτους έστειλε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σε δηλώσεις του μετά την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και την Κύπρου. Τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις μας με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε πως οι σχέσεις μας με την Αίγυπτο στρέφονται εναντίον οιουδήποτε άλλου κράτους».

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η τριμερής ανάμεσα στην Αίγυπτο, την Κύπρο και την Ελλάδα σε επίπεδο υπουργών εθνικής άμυνας. Είχα έτσι την χαρά να συνεργαστώ με τον Κύπριο υπουργό και τον Αιγύπτιο ομόλογό μου.

Σήμερα το πρωί δε πριν από την τριμερή συνάντηση έγινα δεκτός από τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Θα ήθελα να πω ότι είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος από την τριμερή, είναι ακόμη ένα βήμα στην εμβάθυνση των ελληνοαιγυπτιακών - κυπριακών σχέσεων και έρχεται σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης επίσης τριμερούς συνάνητησης σε επίπεδο κορυφής πριν από λίγες μέρες.

Όσον αφορά το περιεχόμενο αυτής τριμερούς θα ήθελα να σας παραπέμψω στο εξαιρετικά σαφές και εκτεταμένο και να ανακοινωθέν. Νομίζω τα λέει όλα.

Καταλήγω με την εξής παρατήρηση η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο.

Εμείς οι Έλληνες τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιαδήποτε άλλο κράτος ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο στρεφόμενες κατά οποιυδήποτε άλλου κράτους. Είναι σχέσεις, οι οποίες αναλύονται και εξετάζονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας ειλικρίνειας, της μόνιμης και διαρκούς αντίληψης σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της θάλασσας και στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουμε ήδη υπογράψει με την Αίγυπτο, με κορυφαία τη συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, που είχα την τιμή να υπογράψω με την προηγούμενη ιδιότητλα μου ως υπουργός εξωτερικών, με τον Αιγύπτιο τότε υπουργό εξωτερικών Σάμεχ Σούρκι.

Μία πολύ επιτυχημένη συνάντηση λοιπόν ένα ακόμη βήμα στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις».

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