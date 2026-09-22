Κεραμεικός: Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αρτεμισίου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος

Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αρτεμισίου, στον Κεραμεικό, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Λεωνίδου.