Κεραμεικός: Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αρτεμισίου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά μέχρι το ύψος της οδού Λεωνίδου
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Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αρτεμισίου, στον Κεραμεικό, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Λεωνίδου.
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