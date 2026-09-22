Κεραμεικός: Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αρτεμισίου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος

Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά μέχρι το ύψος της οδού Λεωνίδου

Newsroom

Κεραμεικός: Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αρτεμισίου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
ΕΛΛΑΔΑ
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Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αρτεμισίου, στον Κεραμεικό, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Λεωνίδου.

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