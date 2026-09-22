Κέρκυρα: Κάηκε σκεπή διαμερισμάτων από φωτιά που προκλήθηκε από κεραυνό

Snapshot Φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό και κατέστρεψε τη σκεπή διαμερισμάτων στην οδό Φιγαρέτο στην Κέρκυρα.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η περιοχή της Σπηλιάς Κέρκυρας αντιμετωπίζει σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε ζημιές σε κατοίκους και επιχειρήσεις.

Οι κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να αντιμετωπίσουν τα επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Snapshot powered by AI

Κάηκε σκεπή διαμερισμάτων στην οδό Φιγαρέτο στην Κέρκυρα, από φωτιά που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε από κεραυνό.

Όπως αναφέρει το corfutvnews.gr, στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Πλημμύρισε και πάλι η Σπηλιά

Προβλήματα κατά τόπους έχει προκαλέσει η πρόσκαιρη κακοκαιρία που επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας.

Στην Σπηλιά Κέρκυρας, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής καθώς τα νερά κατέκλυσαν σημεία με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές.

Όπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr, πρόκειται για μία κατάσταση που επικρατεί εδώ και περίπου 25 χρόνια και μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί λύση στο ζήτημα.

Μεταξύ αυτών που επηρεάστηκαν ήταν και ο επιχειρηματίας, Περικλής Μητσιάλης, ιδιοκτήτης επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ο οποίος έχει βρεθεί επανειλλημένα αντιμέτωπος με πλημμυρικά φαινόμενα στον χώρο της περιουσίας του.

Δείτε το βίντεο:

Κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που επαναλαμβάνεται όλα αυτά τα χρόνια και με την παραμικρή βροχόπτωση προκαλεί προβλήματα στις περιουσίες τους αλλά και τη λειτουργία των επιχειρήσεων της περιοχής.

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