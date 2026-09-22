Η απλή εξέταση ούρων που δίνει ένα πρώιμο σήμα καρδιαγγειακού κινδύνου

Η ανίχνευση αυξημένης αλβουμίνης στα ούρα, πάνω από 30 mg σε ένα 24ωρο, μπορεί να είναι ένα πρώτο σημάδι για δυσλειτουργία των νεφρών. Η αύξηση της πρωτεΐνης αυτής είναι εγκαίρως ανιχνεύσιμη, πολύ πριν εμφανιστούν αυξημενα επίπεδα κρεατινίνης.

Εν όψει του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς, η Boehringer Ingelheim Ελλάς, την Τρίτη (22/09/2026), παρουσίασε την παγκόσμια πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού «Αναγνώρισε το SOS». Η πρωτοβουλία στοχεύει στην έγκαιρη αναγνώριση αυτού του «σιωπηλού» αλλά κρίσιμου προειδοποιητικού σήματος: της αλβουμινουρίας. Πρόκειται για έναν πρώιμο δείκτη αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου, που ανιχνεύεται μέσω μία απλής εξέτασης ούρων, που ονομάζεται uACR. Σημειώνεται ότι η εξέταση δεν έχει τυποποποιηθεί ακόμη από τον ΕΟΠΥΥ, και χρειάζεται αυτή τη στιγμή να συνταγογραφηθούν δύο μετρήσεις, αυτή της αλβουμίνης και αυτή της κρεατινίνης, ώστε να υπολογιστεί ο λόγος τους.

Το κεντρικό μήνυμα της πρωτοβουλίας είναι: «Όταν οι νεφροί εκπέμπουν SOS για την καρδιά σου, μην τους αγνοείς». Το παγκοσμίως αναγνωρίσιμο σήμα κινδύνου μετατρέπεται σε κλινικό εργαλείο πρόληψης, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους με αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, να συζητήσουν με τον γιατρό τους για την εξέταση uACR, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και, τελικά, τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Αναγνώρισε το SOS» υλοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη εφτά ιατρικών εταιρειών: της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, του Ελληνικου Δικτύου Διαβήτη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, και της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης. Επίσης, φέρει την υποστήριξη των ενώσεων ασθενών: ΕΛΟΔΙ, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών, ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, και Πανελλήνιου Συνδέσμου Πασχόντων από Καρδιοπάθειες.

Η σχέση καρδιάς - νεφρών

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο καθηγητής Ευάγγελος Παπαχρήστου, Πρόεδρος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας ανέφερε πως «η Χρόνια Νεφρική Νόσος αποτελεί για το γενικό πληθυσμό ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας και συνήθως εξελίσσεται σιωπηλά χωρίς να δίνει συμπτώματα. Σε ομάδες υψηλού κινδύνου είναι αναγκαίος ο πρώιμος έλεγχος της νόσου».

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τούτουζας, Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, τόνισε : «Η καρδιά και οι νεφροί δεν λειτουργούν ως δύο ανεξάρτητα συστήματα. Η παρουσία αλβουμίνης στα ούρα, μπορεί να αποτελεί ένα από τα πρώιμα σημάδια αυξημένου καρδιαγγειακού και νεφρικού κινδύνου. Γι’ αυτό έχει σημασία να μην εξετάζουμε μόνο τη νεφρική λειτουργία, αλλά και την αλβουμινουρία, μέσω του λόγου αλβουμίνης προς κρεατινίνη ούρων (uACR). Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την καρδιαγγειακή και τη χρόνια νεφρική νόσο, που δημοσιεύθηκαν τον Αύγουστο του 2026, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση της νεφρικής νόσου στους ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, με έλεγχο τόσο του eGFR όσο και της αλβουμινουρίας»

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, εξήγησε πως «η υπέρταση δεν είναι απλώς συνώνυμη των αυξημένων τιμών αρτηριακής πίεσης. Η ουσιαστική αντιμετώπισή της σημαίνει μείωση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου μέσω της προστασίας των οργάνων-στόχων». Όπως επισήμανε, η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση δεν περιορίζεται στην επίτευξη μιας επιθυμητής τιμής αρτηριακής πίεσης, αλλά αποσκοπεί στη συνολική προστασία της υγείας του ασθενούς.

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας ανέφερε ότι «στον διαβήτη δεν αρκεί πλέον να γνωρίζουμε μόνο το σάκχαρο και τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Πρέπει να γνωρίζουμε και την υγεία της καρδιάς και των νεφρών. Και εδώ το μήνυμα αφορά και τους γιατρούς: eGFR και uACR πρέπει να αποτελούν μέρος του τακτικού, συστηματικού ελέγχου του ανθρώπου με διαβήτη».

Τέλος, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Ελλάς, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία της εταιρείας στη χώρα, την παραγωγική μονάδα στο Κορωπί και τις πρόσφατες επενδύσεις που ενισχύουν τον διεθνή ρόλο της Ελλάδας στον όμιλο. Ο κ. Αναγνωστάκης τόνισε ότι «η καινοτομία έχει ουσιαστικό αντίκτυπο μόνο όταν ο κίνδυνος αναγνωρίζεται εγκαίρως», υπογραμμίζοντας πως η πρωτοβουλία «Αναγνώρισε το SOS», εντάσσεται στη συνολική φιλοσοφία της εταιρείας για ενημέρωση, πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση.