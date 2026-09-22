Κέρκυρα: Ισχυρή χαλαζόπτωση στο νησί - Κάηκε σκεπή από κεραυνό

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε σκεπή διαμερισμάτων στην οδό Φιγαρέτο στην Κέρκυρα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κέρκυρα: Ισχυρή χαλαζόπτωση στο νησί - Κάηκε σκεπή από κεραυνό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Κέρκυρα σημειώθηκε ισχυρή χαλαζόπτωση στην περιοχή Άγιος Νικόλαος, προκαλώντας ζημιές κυρίως σε καλλιέργειες.
  • Φωτιά προκλήθηκε σε σκεπή διαμερισμάτων στην οδό Φιγαρέτο, πιθανόν από κεραυνό, και τέθηκε υπό έλεγχο από 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
  • Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες στη Σπηλιά Κέρκυρας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε κατοίκους και επαγγελματίες.
  • Κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν από τους αρμόδιους φορείς την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή.
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Εικόνες που θυμίζουν... βαρύ χειμώνα καταγράφονται στην Κέρκυρα από την κακοκαιρία που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather Greece, ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Άγιος Νικόλαος, προκαλώντας ζημιές, κυρίως σε καλλιέργειες.

Κάηκε σκεπή από κεραυνό

Κάηκε σκεπή διαμερισμάτων στην οδό Φιγαρέτο στην Κέρκυρα, από φωτιά που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε από κεραυνό.

Όπως αναφέρει το corfutvnews.gr, στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

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Πλημμύρισε και πάλι η Σπηλιά

Προβλήματα κατά τόπους έχει προκαλέσει η πρόσκαιρη κακοκαιρία που επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας.

Στην Σπηλιά Κέρκυρας, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής καθώς τα νερά κατέκλυσαν σημεία με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές.

Όπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr, πρόκειται για μία κατάσταση που επικρατεί εδώ και περίπου 25 χρόνια και μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί λύση στο ζήτημα.

Μεταξύ αυτών που επηρεάστηκαν ήταν και ο επιχειρηματίας, Περικλής Μητσιάλης, ιδιοκτήτης επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ο οποίος έχει βρεθεί επανειλλημένα αντιμέτωπος με πλημμυρικά φαινόμενα στον χώρο της περιουσίας του.

Δείτε το βίντεο:

Κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που επαναλαμβάνεται όλα αυτά τα χρόνια και με την παραμικρή βροχόπτωση προκαλεί προβλήματα στις περιουσίες τους αλλά και τη λειτουργία των επιχειρήσεων της περιοχής.

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