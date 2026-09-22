Νέα μαρτυρία για τον υπνοθεραπευτή - «Είπε ότι στον υπνωτισμό της βγήκε ότι ήταν ο Έλβις Πρίσλεϊ»

Snapshot Μάρτυρας επισκέφθηκε τον υπνωτιστή το 2014 στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου συνεργάζονταν οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα.

Η μάρτυρας χρησιμοποίησε μηχάνημα που έβαζε ηλεκτρόδια και υποτίθεται ότι αποκάλυπτε προηγούμενες ζωές.

Παρά τις συνεδρίες υπνωτισμού για γυναικολογικά προβλήματα, δεν παρατήρησε καμία βελτίωση.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίας, νεαρό κορίτσι που υποβλήθηκε σε υπνωτισμό ισχυρίστηκε ότι ήταν ο Έλβις Πρίσλεϊ σε προηγούμενη ζωή. Snapshot powered by AI

Μία νέα μαρτυρία έρχεται στο φως της δημοσιότητας για τον υπνοθεραπευτή, αλλά και για τη σχέση που είχε με τους Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, τους δύο γιατρούς και ιδιοκτήτες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με τη γυναίκα που μίλησε στην εκπομπή «Live News», η ίδια επισκέφθηκε τον υπνωτιστή το 2014, και μάλιστα, όχι στο ιατρείο των γιατρών στην Πατριάρχου Ιωακείμ που λέγεται πως είναι και αυτό που χρησιμοποιούσε κατά κύριο λόγο, αλλά σε αυτό της Καρνεάδου που ήταν και το κύριο ιατρείο τους.

Όπως ανέφερε η γυναίκα: «Έχω επισκεφθεί τον υπνωτιστή στο γραφείο στην Καρνεάδου το 2014. Μου είχε συστήσει την κ. Γ… μία πελάτισσα και φίλη μου. Είχα κάποια γυναικολογικά προβλήματα. Είχα δοκιμάσει πολλούς τρόπους χωρίς αποτέλεσμα και είπα να πάω. Μπήκα στα μηχανήματα που έλεγαν τα συναισθήματα, τα οργανικά προβλήματα κτλ. Μετά η κ. Γ… στο γραφείο της είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα το οποίο σου έβαζε ηλεκτρόδια στους καρπούς και στους αστραγάλους και το οποίο έκανε και επανόρθωση σε ό,τι δεν ήταν καλά στον οργανισμό. Αυτό το μηχάνημα είχε και την εξής ιδιότητα. Έλεγε τις προηγούμενες ζωές.

»Αυτό μου είπε. Από κει και πέρα, σκέφτηκα ότι έχανα το χρόνο μου. Όμως παράλληλα, μου είχε συστήσει έναν υπνωτιστή με τον οποίο συνεργαζόταν και ο οποίος βρισκόταν στην Καρνεάδου, μήπως μπορέσει και αυτός να με βοηθήσει κάνοντας υπνωτισμό. Να βοηθήσω δηλαδή στα γυναικολογικά προβλήματα. Με μεγάλη δυσπιστία λέω γιατί να μην το δοκιμάσω; Και το δοκίμασα. Είχα κλειστά τα μάτια μου, αλλά αντιλαμβάνομαι τα πάντα. Και απλά ήμουν βαθιά χαλαρωμένη. Ξαναπήγα άλλη μία φορά στον υπνωτιστή και άλλη μία φορά στη γιατρό. Δεν είδα κανένα αποτέλεσμα και δεν ξαναπήγα μετά.

»Την τελευταία φορά που ήμουν στο γραφείο της γιατρού, επειδή έβλεπα διάφορους επώνυμους να μπαινοβγαίνουνε, διακόπτει τη συνεδρία ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας επώνυμης κυρίας, η οποία είναι γνωστή, η οποία εκστασιασμένη είπε ότι στον υπνωτισμό της βγήκε ότι ήταν ο Έλβις Πρίσλεϊ».

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