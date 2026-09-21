Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

Snapshot Η Μαριάννα Κιμούλη, κόρη του Γιώργου Κιμούλη και της Μαρίας Δαμανάκη, διακρίνεται στην υποκριτική μέσα από τη σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» του MEGA.

Η Κορίνα Σακελλαρόπουλου, κόρη του δημοσιογράφου Μένιου Σακελλαρόπουλου, συμμετέχει επίσης στη σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα», βασισμένη στο βιβλίο του πατέρα της.

Η Μαρία Βοσκοπούλου, κόρη της Άντζελας Γκερέκου και του Τόλη Βοσκόπουλου, πρωταγωνιστεί στη νέα καθημερινή σειρά του ΣΚΑΪ «Αντώνιος & Κλεοπάτρα».

Οι κόρες επωνύμων ηθοποιών αντιμετωπίζουν την κριτική και τις συγκρίσεις με τους γονείς τους, αλλά συνεχίζουν να χαράσσουν τη δική τους καλλιτεχνική πορεία.

Οι νέες γενιές επώνυμων ηθοποιών συνδυάζουν σπουδές και εμπειρίες στην υποκριτική, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη δική τους επιτυχία στην τηλεόραση και το θέατρο. Snapshot powered by AI

Οι νέες σειρές βρίσκονται στο επίκεντρο, όπως και οι ηθοποιοί που ενσαρκώνουν ρόλους και αποδεικνύουν το υποκριτικό τους ταλέντο. Ηχηρά ονόματα του θεάτρου και της τηλεόρασης συναντούν το νέο «αίμα», που αναμένεται να απασχολήσει και να συζητηθεί. Στην εν λόγω κατηγορία, μάλιστα, συναντάμε και κόρες επωνύμων που τραβούν το ενδιαφέρον και το κοινό τις γνωρίζει καλύτερα μέσα από τις δουλειές τους.

Η Μαριάννα Κιμούλη έχει χαράξει ήδη τον δικό της δρόμο στην τέχνη της υποκριτικής, με συνεργασίες που έχουν ξεχωρίσει. Φέτος, την συναντάμε στη μεγάλη παραγωγή του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα», όπου παίζει τη Μαρκέλλα, ένα ήρεμο, όμορφο κορίτσι, με μια έμφυτη αθωότητα και καθαρότητα στην ψυχή της. Στη ζωή της εμφανίζεται με αναπάντεχο τρόπο ο Μανούσος, ένας άντρας που ταυτόχρονα την έλκει και την τρομάζει, ενώ σύντομα θα γνωρίσει και τον Σήφη και η κατάσταση θα γίνει περίπλοκη.

Η Μαρίνα Κιμούλη

Η ηθοποιός έχει συστηθεί στους τηλεθεατές της TV μέσα από τις «Ψυχοκόρες» και τον «Γιατρό», αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Αρκετοί, ωστόσο, την γνωρίζουν και ως κόρη του Γιώργου Κιμούλη και της Μαρίας Δαμανάκη. «Ο πατέρας μου, όταν του είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, μου είπε “καλή τύχη” και να έχω αντοχή… Μου κάνει κριτική μόνο όταν του το ζητήσω εγώ. Νιώθω τυχερή που έχω έναν άνθρωπο τέτοιο, ακόμα κι αν διαφωνώ μαζί του», έχει πει. Σε συνέντευξή της έχει μιλήσει και για την έντονη κριτική που έχει δεχτεί λόγω της σύγκρισης με τον Γιώργο Κιμούλη, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι φυσιολογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά το γεγονός ότι είναι γυναίκα κι εκείνος άντρας βοηθάει: «Θα πούνε ότι είμαι η κόρη του Κιμούλη, το έχω λύσει. Ηξερα ότι θα το αντιμετωπίσω. Το ότι είμαι γυναίκα βοηθάει. Αν ήμουν αγόρι, η σύγκριση θα ήταν πολύ πιο σκληρή, χειρότερη».

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Στην ίδια σειρά, στο MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα», θα γνωρίσουμε και την Κορίνα Σακελλαρόπουλου, κόρη του δημοσιογράφου Μένιου Σακελλαρόπουλου που έχει γράψει το ομώνυμο βιβλίο στο οποίο βασίζεται το σίριαλ. «Αποφοίτησα από την ανώτερη δραματική σχολή θεατρικής τέχνης Αγίας Βαρβάρας Ιάκωβος Καμπανέλλης. Είναι μία ιστορική σχολή. Σπούδασα ελληνική φιλολογία στην Πάτρα, πήρα το πτυχίο μου και επέστρεψα στην Αθήνα όπου ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με το θέατρο. Από μικρό παιδί, όταν πήγαινα στο θέατρο ή όταν έβλεπα ταινίες μιούζικαλ, μαγευόμουν από τις ιστορίες που δραματοποιούνται μπροστά μου», δήλωσε πρόσφατα στην εφημερίδα Realnews.

Η Κορίνα Σακελλαρόπουλου

«Ο πατέρας μου έγραψε αυτό το βιβλίο πριν από μία δεκαετία. Αυτή η όμορφη ιστορία γίνεται σειρά και ήθελα πολύ να συμμετάσχω, είναι μεγάλη μου τιμή. Έκανα κάστινγκ και επιλεκτικά για ένα όμορφο ρόλο. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Κρήτη. Με πολλή χαρά και ενθουσιασμό ετοίμασα τη βαλίτσα μου… Είχα ζήσει μία βδομάδα με αντιφατικά συναισθήματα: από τη μία ολοκλήρωσα τις θεατρικές σπουδές και υπήρχαν χαρά και συγκίνηση στις τελευταίες παραστάσεις με τους συμφοιτητές μου και από την άλλη ετοίμαζα τις αποσκευές μου για τα πρώτα μου γυρίσματα σε τηλεοπτική σειρά. Είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό», πρόσθεσε.

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Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ πρεμιέρα θα κάνει η καθημερινή σειρά «Αντώνιος & Κλεοπάτρα». Ανάμεσα στους ηθοποιούς βρίσκεται και η Μαρία Βοσκοπούλου, που ενσαρκώνει τη Λήδα, μία σπουδάστρια δημοσιογραφίας, «άρρωστη» με την υγιεινή διατροφή, τις βιταμίνες, το τρέξιμο, τα καλλυντικά, τις αστυνομικές σειρές και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η Μαρία Βοσκοπούλου

Η κόρη της Άντζελας Γκερέκου και του Τόλη Βοσκόπουλου έχει κληρονομήσει το καλλιτεχνικό DNA από τους γονείς της και κάνει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική ακολουθώντας τα χνάρια της μητέρας της. Έχει ήδη κάνει πέρασμα από παραγωγές όπως «Τα καλύτερά μας χρόνια», ωστόσο τώρα ετοιμάζεται για ένα νέο βήμα.

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Όσον αφορά το βάρος που φέρει το όνομα των γονιών της, η νεαρή ηθοποιός έχει παραδεχθεί: «Την μαμά μου δεν την ξέρω τόσο πολύ σαν καλλιτέχνη. Την έχω ζήσει κυρίως σαν πολιτικό. Τον μπαμπά μου, βέβαια, πάντα έτσι τον έβλεπα. Αυτό είναι καλό και με βοήθησε στο να διαχειριστώ κάποια πράγματα. Είχα δηλαδή στο μυαλό μου πως θα είναι ο χώρος και τι θα πρέπει να κάνω».

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