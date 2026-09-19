Πρωινή ζώνη: Οι μεγάλες πρεμιέρες της Δευτέρας και ο σκληρός ανταγωνισμός

Η τηλεοπτική σεζόν έχει ξεκινήσει στον τομέα της ενημέρωσης εδώ και εβδομάδες. Ωστόσο, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, πρεμιέρες θα κατακλύσουν τα προγράμματα των σταθμών στην πρωινή ζώνη με το παζλ να συμπληρώνεται και τον ανταγωνισμό πλέον να γίνεται πρωταγωνιστής.

Το «Κοινωνία ώρα MEGA» θα δώσει τη σκυτάλη στη Σίσσυ Χρηστίδου, που ρίχνεται στην καθημερινή αρένα με το «Χαμογέλα και πάλι!». Στις 09.40, η παρουσιάστρια θα πει την πρώτη καλημέρα στους τηλεθεατές, γυρίζοντας σελίδα στην τηλεοπτική της πορεία. Με σταθερούς συνεργάτες και ενισχυμένη σκαλέτα σε σχέση με την αντίστοιχη των Σαββατοκύριακων, η Σίσσυ αποτελεί μία δυνατή αντίπαλο για τους γνώριμους της ζώνης.

Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου, συνθέτοντας μια δεμένη ομάδα με χημεία, χιούμορ και άποψη, θα βάλουν τη σφραγίδα τους ενώ έκπληξη αποτέλεσε το όνομα του Ανδρέα Μικρούτσικου. Αν και το όνομα του παρουσιαστή είχε ακουστεί για άλλη εκπομπή, τελικά θα βρίσκεται στο Μεγάλο κανάλι.

Στον ALPHA, τη Δευτέρα επιστρέφουν δύο σταθερές αξίες που όχι μόνο δίνουν ραντεβού με το κοινό τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουν αποδείξει ότι η τηλεθέαση είναι με το μέρος τους. Στις 07.45, η αγαπημένη πρωινή παρέα του «Happy Day» έρχεται για 14η σεζόν, έτοιμη να χαρίσει στα πρωινά μας ακόμα περισσότερη θετική ενέργεια, χαμόγελα. Η πρώτη καλημέρα της Σταματίνας Τσιμτσιλή σηματοδοτεί την έναρξη μιας ημέρας γεμάτης αισιοδοξία, ενημέρωση, ψυχαγωγία και ζωντάνια.

Ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς σχολιάζουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο την επικαιρότητα, καταθέτοντας άποψη, χιούμορ και τη δική τους ξεχωριστή ματιά σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ο Δήμος Βερύκιος μεταφέρει τον παλμό της ημέρας, με έγκυρη ενημέρωση, ανάλυση και σημαντικές πληροφορίες για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Ενδιαφέρον θα έχει το αν το team θα καταφέρει να «ανακόψει» τα υψηλά ποσοστά των απέναντι ενημερωτικών εκπομπών, όπως συμβαίνει κάθε χρονιά.

Στο ίδιο κανάλι, στις 10.00, επιστρέφει η Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την περσινή σεζόν και τα υψηλά ποσοστά, η παρουσιάστρια έρχεται με τη «Super Κατερίνα» βάζοντας στόχο να παραμείνει στην κορυφή.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης με την πολύχρονη δημοσιογραφική του εμπειρία, η Φρόσω Κυριαζή με τη δική της ξεχωριστή θέση σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, ο Χάρης Χρονόπουλος με όλα τα νέα του εξωτερικού και τις συνεντεύξεις με τα πρόσωπα της μυθοπλασίας του ALPHA, αλλά και η Δάφνη Μπόκοτα με την εμπειρία, τον αυθορμητισμό και τη δική της ξεχωριστή ματιά, θα βρίσκονται στο πάνελ. Φέτος, στην ομάδα εντάσσεται ως ειδική συνεργάτης η Μαίρη Αυγερινοπούλου.

Στο μέτωπο του STAR έρχεται η νέα πρόταση με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Στις 09.30 τη Δευτέρα κάνει πρεμιέρα το μαγκαζίνο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» με πρωτογενές δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, αξιόπιστη ενημέρωση και πολλές συζητήσεις. Η εκπομπή διατηρεί τον κοινωνικό και ενημερωτικό πυρήνα που το κοινό εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας καθημερινά τη σκυτάλη από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία, τη χρηστική πληροφορία και το χιούμορ.

Στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη θα βρίσκονται ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γρηγόρης Γκουντάρας, ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ Αλέξανδρος Καλαφάτης και η δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη, συνθέτοντας μια δυνατή ομάδα με εμπειρία, άποψη και διαφορετικές δημοσιογραφικές ματιές. Στην παρέα της εκπομπής συμμετέχουν ακόμη οι δημοσιογράφοι Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας, μέσα από τις δικές τους σταθερές ενότητες και το ξεχωριστό τους σχόλιο στην καθημερινή θεματολογία.

Το κοινό, πλέον, αποκτά περισσότερες επιλογές, που καλύπτουν κάθε γούστο και προτίμηση, ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν οι πρώτοι νικητές της τρέχουσας σεζόν στην τηλεθέαση.

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