Πρωινή ζώνη: Οι μεγάλες πρεμιέρες της Δευτέρας και ο σκληρός ανταγωνισμός

Η μάχη της πρωινής ζώνης αρχίζει…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Πρωινή ζώνη: Οι μεγάλες πρεμιέρες της Δευτέρας και ο σκληρός ανταγωνισμός
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η τηλεοπτική σεζόν έχει ξεκινήσει στον τομέα της ενημέρωσης εδώ και εβδομάδες. Ωστόσο, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, πρεμιέρες θα κατακλύσουν τα προγράμματα των σταθμών στην πρωινή ζώνη με το παζλ να συμπληρώνεται και τον ανταγωνισμό πλέον να γίνεται πρωταγωνιστής.

Το «Κοινωνία ώρα MEGA» θα δώσει τη σκυτάλη στη Σίσσυ Χρηστίδου, που ρίχνεται στην καθημερινή αρένα με το «Χαμογέλα και πάλι!». Στις 09.40, η παρουσιάστρια θα πει την πρώτη καλημέρα στους τηλεθεατές, γυρίζοντας σελίδα στην τηλεοπτική της πορεία. Με σταθερούς συνεργάτες και ενισχυμένη σκαλέτα σε σχέση με την αντίστοιχη των Σαββατοκύριακων, η Σίσσυ αποτελεί μία δυνατή αντίπαλο για τους γνώριμους της ζώνης.

Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου, συνθέτοντας μια δεμένη ομάδα με χημεία, χιούμορ και άποψη, θα βάλουν τη σφραγίδα τους ενώ έκπληξη αποτέλεσε το όνομα του Ανδρέα Μικρούτσικου. Αν και το όνομα του παρουσιαστή είχε ακουστεί για άλλη εκπομπή, τελικά θα βρίσκεται στο Μεγάλο κανάλι.

Στον ALPHA, τη Δευτέρα επιστρέφουν δύο σταθερές αξίες που όχι μόνο δίνουν ραντεβού με το κοινό τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουν αποδείξει ότι η τηλεθέαση είναι με το μέρος τους. Στις 07.45, η αγαπημένη πρωινή παρέα του «Happy Day» έρχεται για 14η σεζόν, έτοιμη να χαρίσει στα πρωινά μας ακόμα περισσότερη θετική ενέργεια, χαμόγελα. Η πρώτη καλημέρα της Σταματίνας Τσιμτσιλή σηματοδοτεί την έναρξη μιας ημέρας γεμάτης αισιοδοξία, ενημέρωση, ψυχαγωγία και ζωντάνια.

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς σχολιάζουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο την επικαιρότητα, καταθέτοντας άποψη, χιούμορ και τη δική τους ξεχωριστή ματιά σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ο Δήμος Βερύκιος μεταφέρει τον παλμό της ημέρας, με έγκυρη ενημέρωση, ανάλυση και σημαντικές πληροφορίες για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Ενδιαφέρον θα έχει το αν το team θα καταφέρει να «ανακόψει» τα υψηλά ποσοστά των απέναντι ενημερωτικών εκπομπών, όπως συμβαίνει κάθε χρονιά.

Στο ίδιο κανάλι, στις 10.00, επιστρέφει η Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την περσινή σεζόν και τα υψηλά ποσοστά, η παρουσιάστρια έρχεται με τη «Super Κατερίνα» βάζοντας στόχο να παραμείνει στην κορυφή.

Κατερίνα Καινούργιου

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης με την πολύχρονη δημοσιογραφική του εμπειρία, η Φρόσω Κυριαζή με τη δική της ξεχωριστή θέση σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, ο Χάρης Χρονόπουλος με όλα τα νέα του εξωτερικού και τις συνεντεύξεις με τα πρόσωπα της μυθοπλασίας του ALPHA, αλλά και η Δάφνη Μπόκοτα με την εμπειρία, τον αυθορμητισμό και τη δική της ξεχωριστή ματιά, θα βρίσκονται στο πάνελ. Φέτος, στην ομάδα εντάσσεται ως ειδική συνεργάτης η Μαίρη Αυγερινοπούλου.

Στο μέτωπο του STAR έρχεται η νέα πρόταση με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Στις 09.30 τη Δευτέρα κάνει πρεμιέρα το μαγκαζίνο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» με πρωτογενές δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, αξιόπιστη ενημέρωση και πολλές συζητήσεις. Η εκπομπή διατηρεί τον κοινωνικό και ενημερωτικό πυρήνα που το κοινό εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας καθημερινά τη σκυτάλη από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία, τη χρηστική πληροφορία και το χιούμορ.

Στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη θα βρίσκονται ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γρηγόρης Γκουντάρας, ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ Αλέξανδρος Καλαφάτης και η δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη, συνθέτοντας μια δυνατή ομάδα με εμπειρία, άποψη και διαφορετικές δημοσιογραφικές ματιές. Στην παρέα της εκπομπής συμμετέχουν ακόμη οι δημοσιογράφοι Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας, μέσα από τις δικές τους σταθερές ενότητες και το ξεχωριστό τους σχόλιο στην καθημερινή θεματολογία.

Το κοινό, πλέον, αποκτά περισσότερες επιλογές, που καλύπτουν κάθε γούστο και προτίμηση, ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν οι πρώτοι νικητές της τρέχουσας σεζόν στην τηλεθέαση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:55ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι προβλέπει η συμφωνία Τραμπ με την Δανία για τη Γροιλανδία

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Τηλέφωνο, επισκεπτήριο και τηλεόραση ζητούν οι δύο γιατροί στον Κορυδαλλό - Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά τους

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική επιδείνωση τα επόμενα 24ωρα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

08:22LIFESTYLE

Συγκινημένη η Πάολα για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας» - Βίντεο

08:12ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mega επένδυση 387 εκατ. ευρώ στη Σάνη Χαλκιδικής - 546 δωμάτια, 228 branded κατοικίες και beach club

08:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέση Ανατολή: Βαρύς ο λογαριασμός του πολέμου στην ενέργεια - Δυσοίωνες προβλέψεις για τις τιμές του πετρελαίου

07:55LIFESTYLE

Λίλι Κόλινς: Αποχαιρέτησε συγκινημένη το «Emily in Paris» έπειτα από 7 χρόνια

07:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αξίζει τελικά η 2η σεζόν του «The Gentlemen»;

07:45LIFESTYLE

Πρωινή ζώνη: Οι μεγάλες πρεμιέρες της Δευτέρας και ο σκληρός ανταγωνισμός

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Ένας 15χρονος Έλληνας φωτογράφος διακρίθηκε σε διεθνή βραβεία για μία σπάνια λήψη της Σελήνης

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακό εγχείρημα στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ: Επιστήμονες δημιούργησαν ποντίκια με εν μέρει ανθρώπινο εγκέφαλο

07:15ΚΟΣΜΟΣ

«Το ChatGPT με έπεισε ότι ήμουν ο Ιησούς» - Άνδρας αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και στη συνέχεια μήνυσε την OpenAI

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο ικανό είναι το νέο μαχητικό F-16G; Μια νέα ραχοκοκαλιά για τον αμερικανικό στόλο 

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρεις πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ συνομιλούν ξανά με Κουμουνδούρου

06:45ΥΓΕΙΑ

Οι 11 κωδικοί συναγερμού του Medwatch: 231 «κόκκινες» και 424 «κίτρινες» δομές στην Αττική προς έλεγχο

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Ελληνικός τελικός Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στο Telekom Center Athens

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας- Πού θα έχει μπόρες

06:25ΕΘΝΙΚΑ

Επικοινωνιακή «φούσκα» της Τουρκίας τα περί μετακίνησης κομάντος κοντά στη Σάμο – Η αλήθεια για την «στρατιά του Αιγαίου» και οι 13 τουρκικές κινήσεις της τελευταίας διετίας

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες καταγγελίες: Οι «διαγνώσεις» των γιατρών του Κολωνακίου μέσω… ηλεκτρισμού – Το μηχάνημα που «διάβαζε» το σώμα με ηλεκτρόδια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου μέρα προς μέρα - Πού θα ρίξει πολύ νερό και πότε

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρεις πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ συνομιλούν ξανά με Κουμουνδούρου

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Ένας 15χρονος Έλληνας φωτογράφος διακρίθηκε σε διεθνή βραβεία για μία σπάνια λήψη της Σελήνης

06:25ΕΘΝΙΚΑ

Επικοινωνιακή «φούσκα» της Τουρκίας τα περί μετακίνησης κομάντος κοντά στη Σάμο – Η αλήθεια για την «στρατιά του Αιγαίου» και οι 13 τουρκικές κινήσεις της τελευταίας διετίας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το οριστικό «αντίο» του καλοκαιριού - Η ημερομηνία που δίνει το GFS για το φθινόπωρο

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από πότε αλλάζει ραγδαία, πόσο θα πέσει η θερμοκρασία και τι φέρνει τα πρωτοβρόχια

08:12ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mega επένδυση 387 εκατ. ευρώ στη Σάνη Χαλκιδικής - 546 δωμάτια, 228 branded κατοικίες και beach club

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί το αμυντικό σύμφωνο της Μέκκας - Αφωνία από Τουρκία

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο ικανό είναι το νέο μαχητικό F-16G; Μια νέα ραχοκοκαλιά για τον αμερικανικό στόλο 

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες καταγγελίες: Οι «διαγνώσεις» των γιατρών του Κολωνακίου μέσω… ηλεκτρισμού – Το μηχάνημα που «διάβαζε» το σώμα με ηλεκτρόδια

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

01:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Scope και Moody’s - «Η Ελλάδα αναβαθμίζεται όταν οι αγορές δοκιμάζονται» λέει ο Πιερρακάκης

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η φθινοπωρινή εισβολή - Έρχονται καταιγίδες και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό

08:22LIFESTYLE

Συγκινημένη η Πάολα για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας» - Βίντεο

01:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανακοίνωσε ιστορική συμφωνία με την Δανία για τη Γροιλανδία - Στρατιωτική παρουσία, βέτο στις επενδύσεις και ... άπειρη διάρκεια

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου: Επίθεση όχλου σε φοιτήτριες - Ξύλο μέχρι αναισθησίας - Τiς έσερναν από τα μαλλιά

07:45LIFESTYLE

Πρωινή ζώνη: Οι μεγάλες πρεμιέρες της Δευτέρας και ο σκληρός ανταγωνισμός

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Έχετε αυξημένα αέρια τις τελευταίες εβδομάδες;  Αιτίες και πότε πρέπει να κάνετε εξετάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ