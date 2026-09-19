8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Ελληνικός τελικός Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στο Telekom Center Athens

Παναθηναϊκός AKTOR και ΠΑΟΚ θα κοντραριστούν στον μεγάλο τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια ακόμα φαντασμαγορική διοργάνωση.

Ηλίας Λαλιώτης

8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Ελληνικός τελικός Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στο Telekom Center Athens
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Η κορύφωση για το 8ο τουρνουά μνήμης και κληρονομιάς του Παύλου Γιαννακόπουλου έρχεται το βράδυ του Σαββάτου (19/9).

Κάτω από το λάβαρο του Πατριάρχη της Παναθηναϊκής οικογένειας θα γραφτεί για μια ακόμα φορά ιστορία. Η πρώτη συμμετοχή ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση, συνδυάζεται και με τον πρώτο ελληνικό τελικό, μιας και η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» διέλυσαν την Μπουργκ το βράδυ της Παρασκευής (18/9) με 90-69, παίζοντας για ένα ακόμα φιλικό δυνατά και με ενέργεια στην άμυνα, αλλά και με πλουραλισμό στην επίθεση.

Από την πλευρά του, ο Δικέφαλος έκαμψε την αντίσταση της Παρτίζαν (μιας ακόμα ομάδας της EuroLeague μετά την Αρμάνι) με buzzer beater του Φόστερ.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, λοιπόν, θα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, στο πιο δυνατό τους φιλικό στην περίοδο της προετοιμασίας.

Το τζάμπολ του μεγάλου τελικού του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα γίνει στις 20:00 και η μετάδοση θα γίνει από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Νωρίτερα, στις 17:00, Παρτίζαν και Μπουργκ θα κοντραριστούν στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»:

Παρασκευή 18/9

ΠΑΟΚ – Παρτιζάν 100-99

Παναθηναϊκός AKTOR – Μπουργκ 90-69

Σάββατο 19/9

17:00 Παρτιζάν – Μπουργκ (ΣΚΑΪ)

20:00 Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (ΣΚΑΪ)

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