Πώς ένα λάθος τεχνητής νοημοσύνης έφερε τις ΗΠΑ ένα βήμα πριν από τη σύγκρουση με την Κίνα

Ένα σοβαρότατο σφάλμα που προκλήθηκε από εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης έφερε τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στα πρόθυρα θερμού επεισοδίου με την Κίνα, στέλνοντας μαχητικά αεροσκάφη στον αέρα και πάνοπλους κομάντος έτοιμους για ρεσάλτο.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του CNN, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα φέτος, εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων με το Ιράν. Μια αναφορά πληροφοριών που κυκλοφόρησε στα στρατιωτικά επιτελεία υποστήριζε ότι κινεζικό εμπορικό πλοίο που έπλεε στη Μέση Ανατολή μετέφερε εξαρτήματα για την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση. Στρατιωτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν και ειδικές δυνάμεις προετοιμάστηκαν για να πραγματοποιήσουν επιχείρηση εφόδου στο σκάφος.

Την τελευταία στιγμή, μια πιο προσεκτική ματιά στα δεδομένα αποκάλυψε το τεράστιο λάθος. Η αναφορά ήταν εξ ολοκλήρου εσφαλμένη. Το πλοίο δεν μετέφερε εξαρτήματα ατομικής βόμβας, και η αποστολή ματαιώθηκε λίγο πριν από την επικίνδυνη εμπλοκή.

Το chatbot των ειδικών δυνάμεων και οι απόρρητες υποκλοπές

Όπως έγινε γνωστό, αναλυτής της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για τη σύνταξη του εγγράφου, με το σύστημα να παρερμηνεύει πλήρως το δηλωτικό φορτίου. Το ψηφιακό εργαλείο συνδύασε ανοιχτές πηγές πληροφόρησης (OSINT) με απόρρητες πληροφορίες σημάτων (SIGINT) από τις κρατικές βάσεις δεδομένων, καταλήγοντας σε ένα εντελώς αυθαίρετο και λανθασμένο συμπέρασμα.

Εκπρόσωπος του στρατιωτικού επιτελείου δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναλύουν καθημερινά εκατοντάδες απειλές παγκοσμίως, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σχολιάζονται συγκεκριμένες επιχειρησιακές εκτιμήσεις για λόγους ασφαλείας. Διευκρίνισε πάντως ότι παραμένει αταλάντευτη η δέσμευση για αυστηρή επαλήθευση των δεδομένων και υπεύθυνη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών πριν από τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο.