Κρήτη: Πήγε χωρίς δικηγόρο για έναν καβγά και βρέθηκε στη φυλακή– Αφέθηκε ελεύθερος μετά από 2 μήνες

Snapshot Ένας 65χρο στην Κρήτη καταδικάστηκε σε 31 μήνες φυλάκιση για ενδοοικογενειακή απειλή μετά από καταγγελία της συζύγου του.

Ο άνδρας εμφανίστηκε στη δίκη χωρίς δικηγόρο, καθώς δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα των ποινικών συνεπειών του περιστατικού.

Παρέμεινε στη φυλακή για περίπου δύο μήνες, καθώς η έφεση του δεν είχε αρχικά ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο έκανε δεκτό το αίτημα αναστολής εκτέλεσης της ποινής μέχρι τη δευτεροβάθμια εκδίκαση, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους.

Η υπόθεση δείχνει τις σοβαρές νομικές συνέπειες που μπορεί να έχει μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια γάμου. Snapshot powered by AI

Ένας οικογενειακός καβγάς, μια καταγγελία στην Αστυνομία και μια δικαστική απόφαση που οδήγησε έναν 65χρονο άνδρα στη φυλακή για δύο μήνες, έπειτα από 45 χρόνια έγγαμου βίου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η υπόθεση απασχόλησε εκ νέου τη Δικαιοσύνη όταν το Τριμελές Πλημμελειοδικείο έκανε δεκτό το αίτημα του 65χρονου για αναστολή εκτέλεσης της ποινής του μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους.

Η καταγγελία της συζύγου και η καταδίκη

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από περιστατικό μεταξύ του 65χρονου και της συζύγου του, με την οποία είναι παντρεμένος επί 45 χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία και κατήγγειλε τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή απειλή.

Η υπόθεση οδηγήθηκε τον περασμένο Ιούλιο ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Ο 65χρονος παρουσιάστηκε στη δίκη χωρίς συνήγορο υπεράσπισης, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται από την πλευρά του, δεν είχε αντιληφθεί ότι το περιστατικό μπορούσε να έχει τόσο σοβαρές ποινικές συνέπειες.

Η απόφαση που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική για τον ίδιο: του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 31 μηνών με πραγματική έκτιση, χωρίς δυνατότητα τμηματικής καταβολής της ποινής, ενώ η έφεση δεν είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Έτσι, ο 65χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή.

Δύο μήνες στη φυλακή

Στο διάστημα που ακολούθησε παρέμεινε κρατούμενος, περιμένοντας την εξέλιξη των ένδικων μέσων που άσκησε κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Στο αίτημα αναστολής που κατατέθηκε επισημάνθηκαν, μεταξύ άλλων, σοβαρά ζητήματα που αφορούν την κατάσταση και τις προσωπικές υποχρεώσεις του 65χρονου.

Σύμφωνα με την πλευρά της υπεράσπισης, είναι διαβητικός και χρειάζεται καθημερινή χορήγηση ινσουλίνης, αντιμετωπίζει σοβαρά ρευματολογικά προβλήματα, ενώ πριν από τη φυλάκισή του είχε αναλάβει και τη φροντίδα συγγενικού του προσώπου με αναπηρία.

Δεκτή η αίτηση αναστολής

Η υπόθεση εξετάστηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης μέχρι να κριθεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Μετά την απόφαση, ο 65χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, έπειτα από περίπου δύο μήνες εγκλεισμού.

Η καταδίκη του, πάντως, δεν έχει εξαφανιστεί ούτε έχει κριθεί ακόμη η έφεσή του επί της ουσίας. Η αναστολή αφορά την εκτέλεση της ποινής μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, όπου θα κριθούν εκ νέου τα πραγματικά περιστατικά και η ποινική του μεταχείριση.

Η υπόθεση αναδεικνύει παράλληλα τις σοβαρές ποινικές συνέπειες που μπορούν να ακολουθήσουν μια καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ακόμη και όταν αφορά ανθρώπους που έχουν πίσω τους δεκαετίες κοινής ζωής.

Διαβάστε επίσης