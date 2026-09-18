Κρήτη: Πήγε χωρίς δικηγόρο για έναν καβγά και βρέθηκε στη φυλακή– Αφέθηκε ελεύθερος μετά από 2 μήνες

Καταδικάστηκε σε 31 μήνες φυλάκιση με πραγματική έκτιση μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Κρήτη: Πήγε χωρίς δικηγόρο για έναν καβγά και βρέθηκε στη φυλακή– Αφέθηκε ελεύθερος μετά από 2 μήνες
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 65χρο στην Κρήτη καταδικάστηκε σε 31 μήνες φυλάκιση για ενδοοικογενειακή απειλή μετά από καταγγελία της συζύγου του.
  • Ο άνδρας εμφανίστηκε στη δίκη χωρίς δικηγόρο, καθώς δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα των ποινικών συνεπειών του περιστατικού.
  • Παρέμεινε στη φυλακή για περίπου δύο μήνες, καθώς η έφεση του δεν είχε αρχικά ανασταλτικό αποτέλεσμα.
  • Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο έκανε δεκτό το αίτημα αναστολής εκτέλεσης της ποινής μέχρι τη δευτεροβάθμια εκδίκαση, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους.
  • Η υπόθεση δείχνει τις σοβαρές νομικές συνέπειες που μπορεί να έχει μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια γάμου.
Snapshot powered by AI

Ένας οικογενειακός καβγάς, μια καταγγελία στην Αστυνομία και μια δικαστική απόφαση που οδήγησε έναν 65χρονο άνδρα στη φυλακή για δύο μήνες, έπειτα από 45 χρόνια έγγαμου βίου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η υπόθεση απασχόλησε εκ νέου τη Δικαιοσύνη όταν το Τριμελές Πλημμελειοδικείο έκανε δεκτό το αίτημα του 65χρονου για αναστολή εκτέλεσης της ποινής του μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους.

Η καταγγελία της συζύγου και η καταδίκη

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από περιστατικό μεταξύ του 65χρονου και της συζύγου του, με την οποία είναι παντρεμένος επί 45 χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία και κατήγγειλε τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή απειλή.

Η υπόθεση οδηγήθηκε τον περασμένο Ιούλιο ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Ο 65χρονος παρουσιάστηκε στη δίκη χωρίς συνήγορο υπεράσπισης, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται από την πλευρά του, δεν είχε αντιληφθεί ότι το περιστατικό μπορούσε να έχει τόσο σοβαρές ποινικές συνέπειες.

Η απόφαση που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική για τον ίδιο: του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 31 μηνών με πραγματική έκτιση, χωρίς δυνατότητα τμηματικής καταβολής της ποινής, ενώ η έφεση δεν είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Έτσι, ο 65χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή.

Δύο μήνες στη φυλακή

Στο διάστημα που ακολούθησε παρέμεινε κρατούμενος, περιμένοντας την εξέλιξη των ένδικων μέσων που άσκησε κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Στο αίτημα αναστολής που κατατέθηκε επισημάνθηκαν, μεταξύ άλλων, σοβαρά ζητήματα που αφορούν την κατάσταση και τις προσωπικές υποχρεώσεις του 65χρονου.

Σύμφωνα με την πλευρά της υπεράσπισης, είναι διαβητικός και χρειάζεται καθημερινή χορήγηση ινσουλίνης, αντιμετωπίζει σοβαρά ρευματολογικά προβλήματα, ενώ πριν από τη φυλάκισή του είχε αναλάβει και τη φροντίδα συγγενικού του προσώπου με αναπηρία.

Δεκτή η αίτηση αναστολής

Η υπόθεση εξετάστηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης μέχρι να κριθεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Μετά την απόφαση, ο 65χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, έπειτα από περίπου δύο μήνες εγκλεισμού.

Η καταδίκη του, πάντως, δεν έχει εξαφανιστεί ούτε έχει κριθεί ακόμη η έφεσή του επί της ουσίας. Η αναστολή αφορά την εκτέλεση της ποινής μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, όπου θα κριθούν εκ νέου τα πραγματικά περιστατικά και η ποινική του μεταχείριση.

Η υπόθεση αναδεικνύει παράλληλα τις σοβαρές ποινικές συνέπειες που μπορούν να ακολουθήσουν μια καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ακόμη και όταν αφορά ανθρώπους που έχουν πίσω τους δεκαετίες κοινής ζωής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στη φυλακή οι ανήλικοι που έκλεψαν την τσάντα Διευθύντριας παιδικού σταθμού

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νεκρός 85χρονος λουόμενος στην παραλία Λαγόμανδρα 

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απαγορεύει την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο

23:40WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να βάζετε ποτέ το γάλα στην πόρτα του ψυγείου: «Το κάνουν χωρίς να το ξέρουν»

23:31ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέες αποκαλύψεις για το κόστος του πολέμου στο Ιράν σε ανθρώπινες ζωές και εξοπλισμό - «Έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί από όσους παραδέχεται το Πεντάγωνο»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές την Κυριακή σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο: Νέο τεστ για Μερτς μετά τη βαριά ήττα στη Σαξονία

23:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Μπουργκ 90-69: Πέρασε στον τελικό και άφησε υποσχέσεις

23:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Πήγε χωρίς δικηγόρο στο δικαστήριο για έναν ενδοοικογενειακό καβγά και βρέθηκε στη φυλακή – Αφέθηκε ελεύθερος μετά από 2 μήνες

23:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Scope Ratings: Αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+ - Στον προθάλομο της κατηγορίας Α

23:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Κοινό μήνυμα από ΠΑΕ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Στεκόμαστε ενωμένοι»

23:04WHAT THE FACT

Άφησε τον σύζυγό της 19 ώρες στην τουαλέτα: Έπασχε από άνοια και τελικά κατέληξε

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστό απόψε για έξι ώρες τμήμα του Περιφερειακού λόγω Flyover

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Μεγανήσι Λευκάδος: Υποχώρησε το δάπεδο του Επισκοπικού θρόνου κατά την επίσκεψη του Μητροπολίτη

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τέσσερις παράλληλες έρευνες και νέες αποκαλύψεις 

22:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 70χρονος για παράνομη οπλοκατοχή – Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε οπλοστάσιο

22:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έρευνα στο Κογκρέσο μετά τον εντοπισμό μεξαρτημάτων F-35 στο Χονγκ Κονγκ

22:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος vs Αλβέρτης: Το απόλυτο challenge τριπόντων για φιλανθρωπικό σκοπό

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ρομά επιτέθηκε με σκουπόξυλο σε οδηγό ταξί και του έσπασε το χέρι

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της 16χρονης που έπεσε από ταράτσα

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου μέρα προς μέρα - Πού θα ρίξει πολύ νερό και πότε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου μέρα προς μέρα - Πού θα ρίξει πολύ νερό και πότε

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από πότε αλλάζει ραγδαία, πόσο θα πέσει η θερμοκρασία και τι φέρνει τα πρωτοβρόχια

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τέσσερις παράλληλες έρευνες και νέες αποκαλύψεις 

11:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το οριστικό «αντίο» του καλοκαιριού - Η ημερομηνία που δίνει το GFS για το φθινόπωρο

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό 1764133

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί το αμυντικό σύμφωνο της Μέκκας - Αφωνία από Τουρκία

22:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος vs Αλβέρτης: Το απόλυτο challenge τριπόντων για φιλανθρωπικό σκοπό

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η φθινοπωρινή εισβολή - Έρχονται καταιγίδες και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

23:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Πήγε χωρίς δικηγόρο στο δικαστήριο για έναν ενδοοικογενειακό καβγά και βρέθηκε στη φυλακή – Αφέθηκε ελεύθερος μετά από 2 μήνες

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Αγωνία για τον 17χρονο που κατέρρευσε έξω από σχολείο - Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση

19:17ΕΘΝΙΚΑ

«Αγριεύει η θάλασσα»: Υπερπτήσεις από Τουρκία στο Αιγαίο πάνω από Ρω και Ζουράφα έπειτα από 33 μήνες

21:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σπάνια 24ωρη χειρουργική επέμβαση διαχώρισε σιαμαία κοριτσάκια ενωμένα στο κεφάλι

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο σε αεροπλάνο: Δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια εν πτήσει - Βίντεο

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ανηλίκων από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

11:56ΕΛΛΑΔΑ

«Ξυλοκοπήθηκε άσχημα» στη φυλακή ο Αφγανός που έβαλε σε βαλίτσα το πτώμα Βρετανίδας στην Κυψέλη

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Μεγανήσι Λευκάδος: Υποχώρησε το δάπεδο του Επισκοπικού θρόνου κατά την επίσκεψη του Μητροπολίτη

23:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Scope Ratings: Αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+ - Στον προθάλομο της κατηγορίας Α

10:15LIFESTYLE

Εμμανουήλ Καραλής: Πίνει κρασί και ακούει Σινάτρα μετά τη νέα μεγάλη του επιτυχία - «That’s Life...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ