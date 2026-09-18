Χαλκιδική: Νεκρός 85χρονος λουόμενος στην παραλία Λαγόμανδρα 

Ο 85χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Χαλκιδική: Νεκρός 85χρονος λουόμενος στην παραλία Λαγόμανδρα 
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 85χρονος Γερμανός λουόμενος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην παραλία Λαγόμανδρα Σιθωνίας Χαλκιδικής.
  • Παρά τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής ανάνηψης από το ΕΚΑΒ και τον ναυαγοσώστη, ο 85χρονος δεν επανήλθε.
  • Ο ηλικιωμένος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.
  • Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
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Τη ζωή του έχασε 85χρονος λουόμενος στην παραλία Λαγόμανδρα Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 85χρονος υπήκοος Γερμανίας ανασύρθηκε το πρωί της Παρασκευής από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Στον 85χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και από τον ναυαγοσώστη της παραλίας με καρδιοπνευμονική ανάνηψη με αρνητικά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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