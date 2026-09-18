Άφησε τον σύζυγό της 19 ώρες στην τουαλέτα: Έπασχε από άνοια και τελικά κατέληξε
Η 75χρονη αρνείται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ενώ η νεκροψία συνέδεσε τα τραύματα που υπέστη ο άνδρας όσο παρέμενε στην τουαλέτα με τον θάνατό του.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στην Δυτική Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, μια γυναίκα ηλικίας 75 χρονών, κατηγορείται για παραμέληση του συζύγου της, ο οποίος σύμφωνα με όσα λένε οι αρχές, παρέμεινε για περίπου 19 ώρες μέσα στην τουαλέτα του σπιτιού του, χωρίς φαγητό και νερό. Ο 76χρονος ο οποίος είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ και άνοια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 21 Αυγούστου σε εξαιρετικά κακή κατάσταση.
Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, λογοθεραπευτής που τον εντόπισε τον βρήκε «σε επικίνδυνα κακή κατάσταση και χωρίς να ανταποκρίνεται», ενώ παρέμενε στην τουαλέτα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική: Νεκρός 85χρονος λουόμενος στην παραλία Λαγόμανδρα
23:06 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Κοινό μήνυμα από ΠΑΕ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Στεκόμαστε ενωμένοι»
23:04 ∙ WHAT THE FACT