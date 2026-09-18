Άφησε τον σύζυγό της 19 ώρες στην τουαλέτα: Έπασχε από άνοια και τελικά κατέληξε

Στην Δυτική Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, μια γυναίκα ηλικίας 75 χρονών, κατηγορείται για παραμέληση του συζύγου της, ο οποίος σύμφωνα με όσα λένε οι αρχές, παρέμεινε για περίπου 19 ώρες μέσα στην τουαλέτα του σπιτιού του, χωρίς φαγητό και νερό. Ο 76χρονος ο οποίος είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ και άνοια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 21 Αυγούστου σε εξαιρετικά κακή κατάσταση.

Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, λογοθεραπευτής που τον εντόπισε τον βρήκε «σε επικίνδυνα κακή κατάσταση και χωρίς να ανταποκρίνεται», ενώ παρέμενε στην τουαλέτα.

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