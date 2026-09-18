Θεσσαλονίκη: Κλειστό απόψε για έξι ώρες τμήμα του Περιφερειακού λόγω Flyover

Snapshot Απόψε, Παρασκευή, από τις 23:00 έως τις 05:00 θα κλείσει η κατεύθυνση προς Καβάλα/Κατερίνη της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10.

Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται υποχρεωτικά μέσω της οδού Σταγειρίτη και θα επανέρχεται στην Περιφερειακή από τον Α/Κ Κ9 και την οδό Διαγόρα.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας και να τηρούν τα όρια ταχύτητας κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού. Snapshot powered by AI

Εξάωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην κατεύθυνση προς Καβάλα/Κατερίνη της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) από σήμερα, Παρασκευή, το βράδυ στις 23:00 έως τις 05:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Τα οχήματα που κινούνται στην εν λόγω κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Σταγειρίτη και θα μπορούν να επανέρχονται στην Περιφερειακή μέσω του Α/Κ Κ9 (Τούμπα) και της οδού Διαγόρα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την τοποθετημένη σήμανση για να εκτελούν τις προτεινόμενες παρακάμψεις, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των οργάνων της Τροχαίας.