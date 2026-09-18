Καιρός Σαββατοκύριακο: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο - Πού θα βρέξει

Snapshot Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με άνοδο της θερμοκρασίας και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών και στο Ιόνιο.

Την Κυριακή θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στην Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31-32 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 27-30 βαθμούς στη νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3-6 μποφόρ στα δυτικά και ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ την Κυριακή. Snapshot powered by AI

Γενικά αίθριος θα αναμένεται να είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με την ΕΜΥ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ενώ οι άνεμοι που θα πνέουν στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή αναμένονται κατά τόπους βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ο καιρός το Σάββατο

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές του 29 με 29, τοπικά στο Ιόνιο τους 30 και στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 και κατά τόπους 32 βαθμούς και στη νησιώτικη χώρα τους 27 με 29 και κατά τόπους στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς.

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