Ρέντη: Μικρές, διάσπαρτες εστίες στο σημείο της φωτιάς - Δεν υπάρχει κίνδυνος

Την πλήρη κατάσβεση δυσκολεύει η φύση των εύφλεκτων υλικών

Ελένη Ευστρατίου

Ρέντη: Μικρές, διάσπαρτες εστίες στο σημείο της φωτιάς - Δεν υπάρχει κίνδυνος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στον Ρέντη έχει περιοριστεί σε μικρές, διάσπαρτες εστίες και υλικά που καπνίζουν, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης.
  • Η πλήρης κατάσβεση δυσκολεύεται λόγω της φύσης των εύφλεκτων υλικών, όπως σκουπίδια και λάστιχα.
  • Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και χωματουργικά μηχανήματα για αναμοχλεύσεις των υλικών.
  • Ενεργοποιήθηκε το μήνυμα 112 για προστασία των κατοίκων από τον πυκνό μαύρο καπνό, με οδηγίες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
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Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε υπαίθριο χώρο στου Ρέντη, καίγοντας σκουπίδια, λάστιχα και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο υπάρχουν αυτή την ώρα μόνο μικρές και διάσπαρτες εστίες, καθώς και υλικά που καπνίζουν. Εξαιτίας της ποιότητας των υλικών, η φωτιά είναι δύσκολο να σβήσει πλήρως, όπως ενημέρωσε νωρίτερα και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεατικού σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν μέχρι να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Για την πλήρη κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ χωματουργικά μηχανήματα κάνουν αναμοχλεύσεις των υλικών.

Μήνυμα 112 για τον καπνό

Σημειώνεται ότι η φωτιά προκάλεσε πυκνό μαύρο καπνό ο οποίος εξαπλώθηκε στην περιοχή, ενεργοποιώντας το 112 που καλούσε τους κατοίκους να προστατευτούν. Το μήνυμα ζητούσε από όσους βρίσκονταν στην περιοχή να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες.

Στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν κατοικίες, ωστόσο βρίσκονται αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες ευτυχώς δεν απειλήθηκαν από τη φωτιά.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Φωτογραφίες από τη φωτιά

ρέντη φωτιά
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ

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INTIME NEWS
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ

INTIME NEWS

INTIME NEWS
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ

INTIME NEWS

INTIME NEWS

ρέντη φωτιά
ρέντη φωτιά
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ

INTIME NEWS

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ

INTIME NEWS

INTIME NEWS
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ

INTIME NEWS

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