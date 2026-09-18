Ρέντη: Μικρές, διάσπαρτες εστίες στο σημείο της φωτιάς - Δεν υπάρχει κίνδυνος

Snapshot Η φωτιά στον Ρέντη έχει περιοριστεί σε μικρές, διάσπαρτες εστίες και υλικά που καπνίζουν, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Η πλήρης κατάσβεση δυσκολεύεται λόγω της φύσης των εύφλεκτων υλικών, όπως σκουπίδια και λάστιχα.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και χωματουργικά μηχανήματα για αναμοχλεύσεις των υλικών.

Ενεργοποιήθηκε το μήνυμα 112 για προστασία των κατοίκων από τον πυκνό μαύρο καπνό, με οδηγίες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε υπαίθριο χώρο στου Ρέντη, καίγοντας σκουπίδια, λάστιχα και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο υπάρχουν αυτή την ώρα μόνο μικρές και διάσπαρτες εστίες, καθώς και υλικά που καπνίζουν. Εξαιτίας της ποιότητας των υλικών, η φωτιά είναι δύσκολο να σβήσει πλήρως, όπως ενημέρωσε νωρίτερα και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεατικού σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν μέχρι να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Για την πλήρη κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ χωματουργικά μηχανήματα κάνουν αναμοχλεύσεις των υλικών.

Μήνυμα 112 για τον καπνό

Σημειώνεται ότι η φωτιά προκάλεσε πυκνό μαύρο καπνό ο οποίος εξαπλώθηκε στην περιοχή, ενεργοποιώντας το 112 που καλούσε τους κατοίκους να προστατευτούν. Το μήνυμα ζητούσε από όσους βρίσκονταν στην περιοχή να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες.

Στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν κατοικίες, ωστόσο βρίσκονται αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες ευτυχώς δεν απειλήθηκαν από τη φωτιά.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Φωτογραφίες από τη φωτιά

INTIME NEWS INTIME NEWS

INTIME NEWS INTIME NEWS

INTIME NEWS INTIME NEWS

INTIME NEWS

INTIME NEWS INTIME NEWS

INTIME NEWS INTIME NEWS

Διαβάστε επίσης