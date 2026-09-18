Αίγιο: Αστυνομικοί απέτρεψαν αυτοκτονία άνδρα έξω από Τμήμα

Snapshot Ένας άνδρας απείλησε να αυτοκτονήσει έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο.

Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα και με ψυχραιμία, προσπαθώντας να τον ηρεμήσουν και να τον αποτρέψουν.

Με προσεκτικούς χειρισμούς, πείσθηκαν να αφήσει το αντικείμενο χωρίς τραυματισμούς.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εξέταση και φροντίδα.

Η επέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε μια επικίνδυνη κατάσταση χωρίς απρόοπτα. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (18/9), έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου, όταν ένας άνδρας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και απείλησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Όπως αναφέρει το tempo214.news, οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν άμεσα τον άνδρα και αντέδρασαν άμεσα και με ιδιαίτερη ψυχραιμία, επιχειρώντας να τον ηρεμήσουν και να τον αποτρέψουν από το να προχωρήσει στην πράξη.

Με επαγγελματισμό και προσεκτικούς χειρισμούς, κατάφεραν τελικά να τον πείσουν να αφήσει το αντικείμενο, χωρίς να τραυματιστεί ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος.

Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εξέταση, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα και αξιολόγηση από τους αρμόδιους γιατρούς.

Το περιστατικό έληξε χωρίς απρόοπτα, με την έγκαιρη και ψύχραιμη παρέμβαση των αστυνομικών να αποτρέπει μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης