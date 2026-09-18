Δημοσκόπηση MRB: Τι λένε οι πολίτες για Ισραήλ, Τουρκία, καλώδιο, θαλάσσια πάρκα και Σαμαρά

Snapshot Το 51,1% των πολιτών υποστηρίζει τη συνέχιση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ ως μέσο ενίσχυσης της ελληνικής άμυνας.

Το 30,3% θεωρεί ότι η Ελλάδα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αντιδράσεις της Τουρκίας για να περιορίσει τον κίνδυνο εντάσεων.

Το 59,3% συμφωνεί με τη δημιουργία θαλασσίων πάρκων και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ακόμη και αν απαιτείται στρατιωτική περιφρούρηση.

Ένα 16,8% των ερωτηθέντων θα μπορούσε να ψηφίσει κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, με το 4,9% να δηλώνει «σίγουρη» ψήφο και το 11,9% «μάλλον». Snapshot powered by AI

Πλειοψηφική στήριξη στη συνέχιση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας–Ισραήλ, καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του OPEN.

Επίσης, θετικό είναι το αποτύπωμα και για τις ελληνικές πρωτοβουλίες σε θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο.

Η έρευνα αποτυπώνει παράλληλα τις μετακινήσεις στο κομματικό σκηνικό και τη δυνητική επιρροή ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Το 51,1% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της συνέχισης της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών, θεωρώντας ότι αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής άμυνας. Το θετικό ποσοστό ερμηνεύεται ως επιδοκιμασία της συμφωνίας Ελλάδας - Ισραήλ για τον αμυντικό θόλο, τον λεγόμενο και ως »Ασπίδα του Αχιλλέα»

Το 30,3% θεωρεί ότι η Αθήνα θα πρέπει να συνυπολογίζει τις αντιδράσεις της Τουρκίας, με στόχο να περιορίζεται ο κίνδυνος νέων εντάσεων.

Θετική εικόνα καταγράφεται και στα ζητήματα που συνδέονται με την παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της MRB, το 59,3% τάσσεται υπέρ των θαλασσίων πάρκων και της προώθησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ακόμη και στην περίπτωση που απαιτηθεί στρατιωτική περιφρούρηση για την υλοποίησή της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι συσπειρώσεις των κομμάτων. Στη ΝΔ η συσπείρωση είναι 72,5, του ΠΑΣΟΚ στο 59,6%.

Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας εξετάζει την πιθανότητα δημιουργίας πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Συνολικά 16,8% δηλώνει ότι θα μπορούσε να επιλέξει ένα τέτοιο κόμμα: 4,9% απαντά ότι «σίγουρα» θα το ψήφιζε και 11,9% ότι «μάλλον» θα το ψήφιζε.

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