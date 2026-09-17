Δημοσκόπηση MARC: Μικρή άνοδος για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ελαφρά πτώση για ΕΛΑΣ και απώλειες για την Ελπίδα

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 27,5% στην πρόθεση ψήφου, ενώ η ΕΛΑΣ καταγράφει 14%, με διαφορά 13,5 ποσοστιαίων μονάδων.

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει μικρή άνοδο στο 10,1%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσιάζει σημαντική πτώση στο 4,6%.

Στο ερώτημα για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, το 42,7% ανησυχεί πολύ ή αρκετά, ενώ το 24,1% δεν ανησυχεί καθόλου.

Οι περισσότεροι πολίτες (59%) θεωρούν αναγκαία την ενίσχυση της άμυνας και τον διάλογο χωρίς υποχωρήσεις απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.

Οι εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ αξιολογούνται αρνητικά από το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών, με την αρνητική γνώμη να κυριαρχεί ιδιαίτερα για τον Αλέξη Τσίπρα. Snapshot powered by AI

Τους πολιτικούς συσχετισμούς που διαμορφώνονται μετά την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, αποτυπώνει η δημοσκόπηση της MARC, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27,5% έναντι 26,8% τον Ιούνιο, ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 14% έναντι 14,3%, με τη μεταξύ τους απόσταση να διαμορφώνεται στις 13,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10,1% έναντι 9,2% τον Ιούνιο, η Ελληνική Λύση με 6,5%, το ΚΚΕ με 6%.

Στη συνέχεια, έπονται Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 4,6%, το ΜέΡΑ25 και η Φωνή Λογικής με 2,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% η Νίκη με 1,2% και οι Σπαρτιάτες με 1% και οι Δημοκράτες με 0,7%.

Άλλο κόμμα απαντά το 3,8%, «Λευκό» και «Δεν θα ψηφίσω» απαντά το 0,8%, ενώ «Δεν έχω αποφασίσει ακόμα» απαντά το 11% των πολιτών.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 31%, η ΕΛΑΣ 16%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελληνική Λύση 7,2%, το ΚΚΕ 6,8%.

Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, η Ελπίδα 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 3,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.

Έπονται οι Σπαρτιάτες με 1,4%, η Νίκη με 1,3%, οι Δημοκράτες με 1% και «άλλο κόμμα 4,5%».

Στο ερώτημα «πόσο ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου» με την Τουρκία οι ερωτηθέντες απαντούν:

-Πολύ απαντά 13,9%,

-Αρκετά 28,8%

-Λίγο 32,3%

-Καθόλου 24,1%

-Δ.Α. 1%

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της στάσης απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις καταγράφονται τα εξής:

-Χρειάζεται πιο έντονη αντίδραση έστω και αν αυτό σημαίνει στρατιωτική εμπλοκή 29,5%

Είναι αυτό που χρειάζεται ενίσχυση άμυνας, επιδίωξη διαλόγου χωρίς υποχωρήσεις 59%

Δ.Α. 11,5%

Όσον αφορά τις εξαγγελίες του Κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ καταγράφονται τα εξής:

Αρνητικά 33,4%

Μάλλον αρνητικά 21,6%

θετικά 16,4%

Μάλλον θετικά 22%

Δ.Α. 6,5%

Σε ό,τι αφορά στις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη αξιολογούνται ως εξής:

Αρνητικά 32%

Μάλλον αρνητικά 23,4%

Θετικά 7,7%

Μάλλον θετικά 22%

Δ.Α. 14,9%

Σε ό,τι αφορά στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται ως εξής:

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 44,5%

ΜΑΛΛΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 18,2%

ΘΕΤΙΚΑ 9,2%

ΜΑΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΑ 14,9%

Δ.Α. 13,3%

Τέλος, σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά, οι ερωτηθέντες απαντούν:

Σίγουρα όχι: 70,2%

Μάλλον όχι: 15,1%

Σίγουρα θα το ψηφίσω: 3,1%

Αρκετά πιθανό: 9,0%

ΔΑ: 2,6%

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