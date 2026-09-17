Τρινκιέρι: «Τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ» (vids)

Αντρέα Τρινκιέρι και Νίκος Περσίδης παραχώρησαν δηλώσεις στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο αρχηγός του «Δικεφάλου» ευχαρίστησε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την πρόσκληση στο τουρνουά, ενώ αναφέρθηκε και στον Παύλο Γιαννακόπουλο.

Από την άλλη, ο Ιταλός τεχνικός τόνισε πως ο ΠΑΟΚ κάνει συνεχώς βήματα προς τα εμπρός, ενώ το τουρνουά θα αποτελέσει ένα δυνατό τεστ για τον «Δικέφαλο» πριν τις επίσημες υποχρεώσεις του.

Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι: «Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από έξι μήνες αν κάποιος έμπαινε στα γραφεία του ΠΑΟΚ και έλεγε οτί θα δεχθεί μία πρόσκληση για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όλοι θα υποστήριζαν πως θα ήταν τρελός.

Θα ήθελα και εγώ να πω πως είναι τιμή μας, που είμαστε εδώ, και σκέφτομαι μία λέξη με όσα βλέπω γύρω μου. Εδώ μιλάμε για ένα μέγεθος του μπάσκετ, ένα μέγεθος που είναι τόσο μεγάλο και είναι τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ σε ένα τουρνουά πριν αρχίσει η σεζόν.

Δεν ενδιαφέρομαι τόσο να βρω που είμαστε αλλά που μπορούμε να πάμε καθώς σε μία εβδομάδα αρχίζει η σεζόν. Και πάλι ευχαριστώ πολύ».

Για την Παρτιζάν: «Πιστεύω ότι για το πως είναι η σεζόν, θα δείτε την ομάδα να βελτιώνεται πιο μετά, όχι στην προετοιμασία. Υπάρχουν πολλά ματς, δεν μπορείς να τα προετοιμάσεις όλα στην προετοιμασία. Είναι ταλαντούχα ομάδα, έχει καλούς γκαρντ και έμπειρους σέντερ. Στα χαρτιά είναι τρομερή. Θα κριθεί στο παρκέ»

Οι δηλώσεις του Νίκου Περσίδη: «Αρχικά, να ευχαριστήσουμε τον Παναθηναϊκό για την πρόσκληση για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα συμμετέχουμε σε ένα τόσο υψηλού επιπέδου τουρνουά και με την παρουσία μας θα τιμήσουμε τη μνήμη ενός εμβληματικού παράγοντα. Εμείς βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας μας. Ουσιαστικά, θέλουμε να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας είμαστε στα ανταγωνιστικά παιχνίδια που θα γίνουν. Να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες καλή σεζόν και να έχουν υγεία».