Αρκαλοχώρι: Σε ρινγκ μετατράπηκε το Αστυνομικό Τμήμα - Χειροπέδες σε κτηνοτρόφο και αστυνομικό

Snapshot Η αρχική σύσταση σε κτηνοτρόφο για παράνομο παρκάρισμα στο Αρκαλοχώρι οδήγησε σε προσαγωγή και βεβαίωση παραβάσεων.

Στο Αστυνομικό Τμήμα, ο κτηνοτρόφος αντέδρασε βίαια, απείλησε και τραυμάτισε αστυνομικό, ενώ και ο ίδιος τραυματίστηκε.

Αμφότεροι, ο κτηνοτρόφος και ο αστυνομικός, συνελήφθησαν και κρατήθηκαν με εισαγγελική εντολή μετά από μηνύσεις.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο με αναβολή για τις 28 του μήνα, περιμένοντας ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Ο κτηνοτρόφος κατηγορείται για διατάραξη υπηρεσιακής ειρήνης, απειλή, εξύβριση, αντίσταση και σωματική βλάβη. Snapshot powered by AI

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Α.Τ. Αρκαλοχωρίου μετά την προσαγωγή κτηνοτρόφου για ένα… παρκάρισμα.

Όλα ξεκίνησαν από μία παρατήρηση αστυνομικών στον κτηνοτρόφο που είχε πάρκαρε το αυτοκίνητό του για να πάει στην τράπεζα. Η παρατήρηση όπως φάνηκε δεν άρεσε στον κτηνοτρόφο ο οποίο αντέδρασε στη σύσταση των αστυνομικών με αποτέλεσμα να την προσαγωγή του στο Τμήμα και τη βεβαίωση των προβλεπόμενων παραβάσεων.

Όσα όμως εκτυλίχθηκαν μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αρκαλοχωρίου το πρωί της Τετάρτης είναι απερίγραπτα. Ο κτηνοτρόφος αντέδρασε άσχημα με την προσαγωγή του, άρχισε-όπως καταγγέλλεται-να βρίζει, να απειλεί, να κλωτσά. Αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ο άνδρας φέρεται να έπεσε κάτω και να χτύπησε στο κεφάλι, ενώ στη διάρκεια του επεισοδίου και ένας αστυνομικός χτύπησε στο χέρι. Το αποτέλεσμα του επεισοδίου ήταν να υποβληθούν εκατέρωθεν μηνύσεις, να συλληφθούν και ο κτηνοτρόφος και ο αστυνομικός και με εισαγγελική εντολή να κρατηθούν αμφότεροι.

Και οι δύο οδηγήθηκαν ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο και η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 28 του μηνός ώστε να διαβιβαστούν και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Ο κτηνοτρόφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να του γίνουν ράμματα, ενώ επίσης ο αστυνομικός θα εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Ο κτηνοτρόφος κατηγορεί τον αστυνομικό ότι τον χτύπησε στο κεφάλι, ενώ η δικογραφία σε βάρος του αφορά τα αδικήματα της διατάραξης υπηρεσιακής ειρήνης, της απειλής, της εξύβρισης, της αντίστασης, της σωματικής βλάβης.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

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