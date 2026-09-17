Σπαράζει καρδιές ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη: «Το παιδί μου δεν γυρίζει πίσω»

Συγκλονίζει ο Μανώλης Μαζωνάκης για τον αιφνίδιο θάνατο του παιδιού του                                                                                                                                                                                                                                        

Ανθή Κουρεντζή

Σπαράζει καρδιές ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη: «Το παιδί μου δεν γυρίζει πίσω»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης, εξέφρασε την πίστη του στη Δικαιοσύνη μετά τον αιφνίδιο θάνατο του παιδιού του.
  • Ο Μανώλης υπογράμμισε ότι, παρά τις προσπάθειες, το παιδί του δεν επιστρέφει και ζήτησε βοήθεια από τα κανάλια.
  • Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε σοβαρή ψυχολογική κρίση και παραμένει κλεισμένη στο σπίτι τους στον Μαραθώνα.
  • Η μητέρα του Γιώργου είναι σε ιδιαίτερα κακή ψυχολογική κατάσταση λόγω της απώλειας του γιου της.
  • Η θεία του τραγουδιστή ανέφερε ότι η οικογένεια προσπαθούσε επί δύο χρόνια να τον βοηθήσει χωρίς επιτυχία.
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Την πίστη του στη Δικαιοσύνη και τον πόνο για την απώλεια του παιδιού του εξέφρασε ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης μιλώντας στο Mega.

Όπως τόνισε ο ίδιος: «Από τη μια πλευρά είναι πάρα πολύ καλό, αλλά από την άλλη, ό,τι και να γίνει, το παιδί μου δεν έρχεται πίσω. Πιστεύω ότι η Δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της».

«Πώς είναι τα πράγματα; Να μιλήσω για να πω ότι αν βοηθούσατε λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν σήμερα εδώ μαζί μας. Τώρα είναι αργά, τώρα είναι αργά», πρόσθεσε ο Μανώλης Μαζωνάκης.

«Η μαμά του είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση»

Για την άσχημη ψυχολογική κατάσταση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε η θεία του τραγουδιστή, σημειώνοντας ότι οι δικοί του είναι κλεισμένοι στο σπίτι τους στον Μαραθώνα.

«Η οικογένεια είναι κλεισμένη στο σπίτι, εδώ στον Μαραθώνα, σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Ειδικά η μαμά του Γιώργου. Το παιδί της έχασε. Δεν μπορούν ακόμα να συνέλθουν από το σοκ. Προσπαθούσαν εδώ και δύο χρόνια να τον βοηθήσουν, να τον σώσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν και καταλαβαίνετε πως μπορεί να νιώθουν. Εγώ ήρθα να τους δω και να τους φέρω δύο πράγματα», δήλωσε η θεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Βγήκε πιο δυνατός από το Δρομοκαΐτειο όταν είδε την αγάπη του κόσμου»

«Συγκλονισμένος» από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε ο δικηγόρος που τον είχε αναλάβει κατά την περιπέτεια εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο, Γιώργος Μερκουλίδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA», ο νομικός ανέφερε ότι εδώ και περίπου 9 μήνες δεν είχε καμία εμπλοκή μαζί του όσον αφορά στα νομικά ζητήματα. Εξήγησε ότι τελευταία φορά που επικοινώνησαν ήταν στις 25 Αυγούστου που ο τραγουδιστής τον κάλεσε για κάτι που ήθελε να συζητήσουν, ωστόσο δεν πρόλαβαν, είπε ο νομικός.

Όπως ανέφερε ο κος Μερκουλίδης για την περιπέτεια του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο, το περιστατικό αυτό του είχε κοστίσει βαθύτατα στον τραγουδιστή, αλλά κατάφερε να βγει πιο δυνατός από την αγάπη και τη συμπαράσταση του κόσμου, την οποία δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι ήταν τόσο μεγάλη.

«Ήμουν ο νομικός του παραστάτης τότε στην περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο, την παραμονή Δεκαπενταύγουστου του 2025. Του είχε στοιχίσει πολύ. Αλλά από την άλλη πλευρά μην ξεχνάτε ότι ο Γιώργος δεν είχε συνειδητοποιήσει την αγάπη και τη συμπαράσταση του κόσμου που εκδηλώθηκε σε όλο της το μεγαλείο την περίοδο εκείνη και αυτό πραγματικά τον έκανε πιο δυνατό, παρόλο που ήταν γεμάτος πικρία και αγανάκτηση για την υπόθεση αυτή του εγκλεισμού».

Για τις ιατρικές θεραπείες

Ο κ. Μερκουλίδης ανέφερε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις επισκέψεις του Γιώργου Μαζωνάκη σε υπνοθεραπευτές ή εναλλακτικούς θεραπευτές στο Κολωνάκι, παρά μόνο σε συμβατικούς γιατρούς. Πρόσθεσε ότι παρόλο που είχαν περάσει και μαζί από το σημείο όπου βρίσκεται το ιατρείο στο Κολωνάκι, δεν του είχε αναφέρει ότι κάνει κάποιες θεραπείες εκεί.

Γνώριζε μόνο ότι ο τραγουδιστής έκανε φυσιοθεραπείες και μασάζ καθώς και για ραντεβού που έκλεινε σε γιατρούς, με τον ίδιο να εκτιμά ότι αυτές οι θεραπευτικές του επιλογές ξεκίνησαν το τελευταίο διάστημα.

«Ορθή η αναβάθμιση της κατηγορίας»

Σχετικά με την απόφαση της Εισαγγελίας να αναβαθμίσει την κατηγορία εις βάρος των γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ανέφερε ότι τη θεωρεί πολύ ορθή, καθώς «ο ενδεχόμενος δόλος έχει συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, προβλέπεις ως πιθανό το αποτέλεσμα και το αποδέχεσαι. Δεν το επιδιώκεις, αλλά το αποδέχεσαι».

«Δεν είχε κάνει διαθήκη»

Ο κ. Μερκουλίδης ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε συντάξει διαθήκη, παρόλο που ο ίδιος του είχε υποδείξει ότι θα έπρεπε να συντάξει, μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο.

Ο τραγουδιστής όμως αρνούνταν να προχωρήσει, αφού δεν πίστευε ότι μπορεί να φύγει νέος από τη ζωή. «Ο Γιώργος δεν πίστευε ότι θα φύγει από τη ζωή. Μου λέει "είναι δυνατόν, από τώρα να συντάξω διαθήκη; Εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας"», ανέφερε ο δικηγόρος του.

Ωστόσο, ο ίδιος προσπαθούσε να τον πείσει αναφέροντας ότι δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά λόγω του ότι διαθέτει περιουσία. Πρόσθεσε πως του είχε δώσει εντολή να συντάξει ένα αρχικό κείμενο, αλλά δεν το υπέγραψε ποτέ ούτε πήγαν σε συμβολαιογράφο.

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