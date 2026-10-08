Ουκρανία: Τουλάχιστον 28 νεκροί και 118 τραυματίες από τη ρωσική επίθεση της Τετάρτης

Snapshot Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν και 118 τραυματίστηκαν από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε 12 ουκρανικές περιφέρειες την Τετάρτη.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε 70 πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών, και δεκάδες drones, με βασικούς στόχους τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε 5 βαλλιστικούς πυραύλους, 39 πυραύλους κρουζ και 117 drones, αλλά παραμένουν σοβαρές ελλείψεις σε πυρομαχικά, κυρίως για τα συστήματα Patriot.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε τη Μόσχα για εσκεμμένη στόχευση κατοικημένων περιοχών και ανακοίνωσε ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε Περμ και Σαμάρα.

Η επίθεση εντείνει τις ανησυχίες για τη σταθερότητα των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από το νέο κύμα ρωσικών αεροπορικών επιδρομών που έπληξε την Ουκρανία την Τετάρτη.

Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν σε 12 περιφέρειες της χώρας, με την ουκρανική πλευρά να κάνει λόγο για μία από τις πιο εκτεταμένες επιχειρήσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι πλήττει εσκεμμένα κατοικημένες περιοχές και την καθημερινή ζωή των πολιτών, κάνοντας λόγο για «επιλογή απόλυτου τρόμου από πρόθεση». Παράλληλα, σχολίασε δηκτικά ότι η επίθεση αποτέλεσε «δώρο» για τα 74α γενέθλια του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η Ρωσία χρησιμοποίησε συνολικά 70 πυραύλους, μεταξύ των οποίων πολλούς βαλλιστικούς, καθώς και δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε πέντε βαλλιστικούς πυραύλους, 39 πυραύλους κρουζ και 117 drones, από τα οποία 38 ήταν αεριωθούμενα.

Στο στόχαστρο ξανά η ενέργεια

Ανάμεσα στους βασικούς στόχους των επιθέσεων βρέθηκαν, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Μεγάλο μέρος του Κιέβου παρέμενε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι αργά το βράδυ, ενώ ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη.

Η νέα επίθεση εντείνει την ανησυχία ενόψει του χειμώνα, καθώς οι ουκρανικές αρχές φοβούνται επανάληψη των εκτεταμένων πληγμάτων που είχαν σημειωθεί το 2025 σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως βασικούς στόχους ουκρανικές εγκαταστάσεις όπου κατασκευάζονται πύραυλοι και drones.

Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι, στο πλαίσιο της ουκρανικής «ανταπόδοσης», χτυπήθηκαν δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις ρωσικές περιοχές Περμ και Σαμάρα.

Το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιχειρεί συστηματικά να πλήξει τις υποδομές της χώρας, ενώ η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις πυρομαχικών.

Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot, τα μόνα που διαθέτει η Ουκρανία με δυνατότητα αντιμετώπισης βαλλιστικών πυραύλων.