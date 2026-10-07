Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία με πυραύλους και drones - Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Ένα ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Πρίλουκι, στο βόρειο τμήμα της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, δήλωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της χώρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι τραυματίστηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι

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Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία με πυραύλους και drones - Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ρωσικός πύραλος κατέστρεψε πολυκατοικία στην ουκρανική πόλη Πρίλουκι, σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 άτομα, εκ των οποίων 4 παιδιά, και τραυματίζοντας πάνω από 50.
  • Συνολικά, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές της Ουκρανίας.
  • Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε πάνω από το 80% των 46 ρωσικών drones κατά τη διάρκεια της επίθεσης, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση στην αντιαεροπορική άμυνα.
  • Οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι παραμένουν κύρια απειλή για την Ουκρανία, ενώ η χώρα αναζητά συστήματα Patriot για την προστασία των πολιτών.
  • Η Ουκρανία εφαρμόζει έκτακτες διακοπές ρεύματος σε πέντε περιφέρειες λόγω των ρωσικών επιθέσεων που στοχεύουν ενεργειακές υποδομές και στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις.
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Η Ρωσία σφυροκόπησε σήμερα την Ουκρανία με πυραύλους και drones πλήττοντας πολυκατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές της χώρας, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ένα ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Πρίλουκι, στο βόρειο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, δήλωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι τραυματίστηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι.

Δεκάδες διασώστες έψαχναν στα χαλάσματα στο σημείο όπου είχαν καταρρεύσει τμήματα του πενταώροφου κτιρίου, όπως μεταδίδει το Reuters. Μέλη σωστικών συνεργείων χρησιμοποιούσαν σκάλες για να φθάσουν στους πάνω ορόφους από ό,τι είχε απομείνει από το κτίριο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έξι ακόμα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο, την Ολεξάντρια και το Κρεμεντσούκ κατά την διάρκεια της σφοδρής νυχτερινής επίθεσης.

«Ήταν ένα από τα πιο αποτρόπαια χτυπήματα: 70 πύραυλοι συνολικά, πολλοί εκ των οποίων βαλλιστικοί», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Telegram. «Ένας από τους βασικούς στόχους ήταν οι ενεργειακές μας υποδομές. Οι Ρώσοι ήθελαν να χτυπήσουν με επώδυνο και επιδεικτικό τρόπο».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι δυνάμεις του πραγματοποίησαν «μαζικό πλήγμα» σε στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και άλλες περιφέρειες της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας υψηλής ακριβείας όπλα που εκτοξεύονται από την ξηρά, τη θάλασσα και από αέρος.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε πάνω από το 80% των 46 drones που εκτόξευσε η Ρωσία –μια σημαντική αύξηση από τις τελευταίες εβδομάδες όταν, κατά μέσο όρο, η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας κατέρριπτε το 50% με 60%.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι παραμένουν η βασική πρόκληση για την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η ομάδα του «αναζητούν κάθε μέρα συστήματα Patriot που μπορούν και πρέπει να προστατεύουν τις ανθρώπινες ζωές».

Η άφιξη του χειμώνα προκαλεί φόβους ότι θα επαναληφθεί το σενάριο της περασμένης χρονιάς, όταν η Ρωσία βομβάρδιζε ανελέητα τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, βυθίζοντας στο σκοτάδι και το κρύο εκατομμύρια νοικοκυριά.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας δήλωσε ότι έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει έκτακτες διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε τμήματα του δικτύου σε πέντε ουκρανικές περιφέρειες λόγω των επιθέσεων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι στόχοι του περιλαμβάνουν σημεία όπου η ουκρανική εταιρία αμυντικού εξοπλισμού Fire Point κατασκευάζει και αποθηκεύει πυραύλους κρουζ καθώς και drones στο ίδιο το Κίεβο καθώς και στις περιφέρειες του Κιέβου, του Τσερνίχιβ, του Κιρόβοχραντ, του Ντνιπροπετρόφσκ, του Πολτάβα και του Χαρκόβου.

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