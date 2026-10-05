Ουκρανία: 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση
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- Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες στο Χάρκιβ.
- Τριάντα τραυματίες νοσηλεύονται, εκ των οποίων τρεις σε κρίσιμη κατάσταση.
- Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες και αποθήκες στην πόλη.
- Οι πληροφορίες προέρχονται από τον περιφερειάρχη και τον δήμαρχο του Χάρκιβ μέσω αναρτήσεων στο Telegram.
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων με κατευθυνόμενες βόμβες στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης.
«Ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης με κατευθυνόμενες βόμβες στο Χάρκοβο ανέρχεται πλέον σε πέντε νεκρούς. Τριάντα τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ολέγκ Σινεγκούμποφ, μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram.
Ο δήμαρχος του Χάρκοβο, Ιχόρ Τερέχοφ δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram ότι από την επίθεση υπέστησαν ζημιές κατοικίες και αποθήκες.