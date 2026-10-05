Ουκρανία: 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Snapshot Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες στο Χάρκιβ.

Τριάντα τραυματίες νοσηλεύονται, εκ των οποίων τρεις σε κρίσιμη κατάσταση.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες και αποθήκες στην πόλη.

Οι πληροφορίες προέρχονται από τον περιφερειάρχη και τον δήμαρχο του Χάρκιβ μέσω αναρτήσεων στο Telegram. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων με κατευθυνόμενες βόμβες στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης.

«Ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης με κατευθυνόμενες βόμβες στο Χάρκοβο ανέρχεται πλέον σε πέντε νεκρούς. Τριάντα τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ολέγκ Σινεγκούμποφ, μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram.

Ο δήμαρχος του Χάρκοβο, Ιχόρ Τερέχοφ δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram ότι από την επίθεση υπέστησαν ζημιές κατοικίες και αποθήκες.

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