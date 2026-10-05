Μολδαβία: Ρωσικό βλήμα έπεσε σε συνοριακό σταθμό με την Ουκρανία - Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός

Το βλήμα έπεσε στο έδαφος αναπήδησε και χτύπησε ένα δημόσιο λεωφορείο που ήταν σταθμευμένο

Ελένη Ευστρατίου

Μολδαβία: Ρωσικό βλήμα έπεσε σε συνοριακό σταθμό με την Ουκρανία - Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ρωσικό βλήμα έπληξε τον συνοριακό σταθμό «Palanka–Mayaki-Udobne» στη Μολδαβία, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό.
  • Το βλήμα αναπήδησε αφού έπεσε στο έδαφος και χτύπησε ένα σταθμευμένο δημόσιο λεωφορείο, προκαλώντας ζημιές.
  • Το περιστατικό συνέβη στις 5 Οκτωβρίου γύρω στις 9:38 π.μ. και προκάλεσε ζημιές και στο θάλαμο ελέγχου.
  • Οι δραστηριότητες στον συνοριακό σταθμό αναστάληκαν προσωρινά και διακόπηκε η κυκλοφορία.
  • Οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση.
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Ρωσικό βλήμα έπληξε τον συνοριακό σταθμό «Palanka–Mayaki-Udobne», μεταξύ Μολδαβίας και Ουκρανίας, το πρωί της Κυριακής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αξιωματικού της συνοριακής αστυνομίας.

Σύμφωνα με το μολδαβικό ειδησεογραφικό μέσο Noi.MD, η οβίδα προσγειώθηκε κοντά στο σημείο ελέγχου και αφού χτύπησε το έδαφος, αναπήδησε και χτύπησε ένα δημόσιο λεωφορείο που ήταν σταθμευμένο δίπλα στη μπάρα.

Το περιστατικό συνέβη στις 5 Οκτωβρίου περίπου στις 9:38 π.μ.,προκαλώντας ζημιές στο λεωφορείο και στο θάλαμο ελέγχου.

Μετά το περιστατικό, οι δραστηριότητες στο συνοριακό σταθμό «Palanka–Mayaki-Udobne» αναστάλησαν προσωρινά και διακόπηκε η κυκλοφορία.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

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