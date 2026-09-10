Ζελένσκι: Απογειώθηκε από Μολδαβία για Νορβηγία μόλις συνετρίβη ρωσικό drone

Οι αρχές της Μολδαβίας ανακοίνωσαν ότι την Τρίτη εντόπισαν ένα ρώσικο drone στον εναέριο χώρο της χώρας, το οποίο στη συνέχεια συνετρίβη σε ένα χωράφι στα περίχωρα ενός χωριού στην περιφέρεια Ρισκάνι, με αποτέλεσμα να προκληθούν τέσσερις πυρκαγιές

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ζελένσκι: Απογειώθηκε από Μολδαβία για Νορβηγία μόλις συνετρίβη ρωσικό drone
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ρωσικό drone εντοπίστηκε και συνετρίβη στη Μολδαβία, προκαλώντας τέσσερις πυρκαγιές χωρίς τραυματισμούς.
  • Ο εναέριος χώρος της Μολδαβίας έκλεισε προσωρινά, καθυστερώντας την πτήση του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι προς την Νορβηγία.
  • Το drone πέρασε πρώτα από τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, όπου παρακολουθήθηκε από ισπανικά μαχητικά F-18.
  • Το drone ήταν τύπου Geran, που χρησιμοποιείται ευρέως από τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία.
  • Ρουμανία και Μολδαβία έχουν αναφέρει δεκάδες περιστατικά με ρωσικά drones από την έναρξη του πολέμου το 2022.
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Η πτήση που είχε προγραμματιστεί να μεταφέρει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το Κισινάου στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά της Νορβηγίας καθυστέρησε, καθώς οι αρμόδιες τοπικές αρχές έκλεισαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας λόγω εισβολής ρωσικού drone, όπως δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Μάλιστα, σύμφωνα με δήλωση του Νορβηγού πρωθυπουργού, το αεροσκάφος του Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από το drone κατά την απογείωση του.

Οι αρχές της Μολδαβίας ανακοίνωσαν ότι την Τρίτη εντόπισαν ένα ρώσικο drone στον εναέριο χώρο της χώρας, το οποίο στη συνέχεια συνετρίβη σε ένα χωράφι στα περίχωρα ενός χωριού στην περιφέρεια Ρισκάνι, με αποτέλεσμα να προκληθούν τέσσερις πυρκαγιές. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Την Τετάρτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Μολδαβίας, Ντουμίτρου Τσιόριτσι δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος της χώρας έκλεισε προσωρινά το απόγευμα της Τρίτης, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν τρεις αναχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πτήσης που μετέφερε τον Ζελένσκι.

Οι αρχές της Μολδαβίας επιβεβαίωσαν ότι το drone συνετρίβη 160 χιλιόμετρα από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κισινάου. Λίγη ώρα αργότερα, άνοιξε και πάλι ο εναέριος χώρος της Μολδαβίας, και η πτήση του Ζελένσκι απογειώθηκε με μικρή καθυστέρηση.

Σύμφωνα με το Associated Press, πριν το drone εισέλθει στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας, πέρασε τα σύνορα και πέταξε πάνω από την Ρουμανία, όπου εντοπίστηκε από τις αρμόδιες αρχές, καθώς διέσχιζε διάφορες βορειοανατολικές κομητείες.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι δύο μαχητικά αεροσκάφη F-18 των ένοπλων δυνάμεων της Ισπανίας, απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την πορεία του drone πριν αυτό εισέλθει εκ νέου στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας.

Την Τετάρτη, οι αρχές της Μολδαβίας ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν θραύσματα του drone τύπου Geran, το οποίο η Ρωσία χρησιμοποιεί εκτενώς στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία συνορεύει τόσο με τη Ρουμανία όσο και με τη Μολδαβία, και από αρχή του πολέμου το 2022, και οι δύο χώρες έχουν αναφέρει δεκάδες περιστατικά με drones.

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