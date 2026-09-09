Νορβηγία: Σήμερα η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ - Στο Όσλο βασιλικές οικογένειες από όλη την Ευρώπη

Μετά τη σημερινή τελετή, μια μικρότερη σε όγκο πομπή θα συνοδεύσει το φέρετρο στη Βασιλική Κρύπτη στο Κάστρο Άκερσους που βλέπει το λιμάνι του Όσλο - Εκεί, το φέρετρο με τη σορό του Χάραλντ θα τοποθετηθεί μέσα σε μια σαρκοφάγο, δίπλα σε εκείνες των γονέων του

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Νορβηγία: Σήμερα η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ - Στο Όσλο βασιλικές οικογένειες από όλη την Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σήμερα πραγματοποιείται η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας, μετά από 13 ημέρες εθνικού πένθους, με βασιλικές οικογένειες από όλη την Ευρώπη να παρευρίσκονται στο Όσλο.
  • Η σορός του βασιλιά θα ταφεί στη Βασιλική Κρύπτη στο Κάστρο Άκερσους, δίπλα στους γονείς του.
  • Η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ και η χήρα του Χάραλντ, βασίλισσα Σόνια, θα παραστούν στην κηδεία, παρά την ανάρρωση της Μέτε-Μάριτ από μεταμόσχευση πνεύμονα.
  • Ο γιος της βασίλισσας Μέτε-Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, που είναι υπό κατ’ οίκον περιορισμό, θα παραστεί στην κηδεία και συμμετείχε στη μεταφορά του φέρετρου, προκαλώντας αντιδράσεις.
  • Η νορβηγική αστυνομία ανέλαβε την μεγαλύτερη επιχείρηση ασφαλείας στην ιστορία της για την κηδεία, ενώ η μοναρχία παραμένει δημοφιλής στη Νορβηγία με υποστήριξη 72% των πολιτών.
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Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας, έπειτα από 13 ημέρες εθνικού πένθους που ακολούθησαν τον θάνατό του σε ηλικία 89 ετών.

Ο Χάραλντ, ένας μεταρρυθμιστής βασιλιάς, ο οποίος παρέμεινε στον θρόνο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες αφού εξήλθε σταδιακά από τη σκιά του δημοφιλούς και χαρισματικού πατέρα του, πέθανε σε μια περίοδο κατά την οποία η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας διέρχεται πολλαπλές κρίσεις.

Η πομπή από τα Ανάκτορα ξεκίνησε στις 13:00 (ώρα Ελλάδος) και κατευθύνθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο, όπου στις 14:00 (ώρα Ελλάδος) θα ακολουθήσει η τελετή, ξεκινώντας με ενός λεπτού σιγή σε όλη τη χώρα.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους που παρευρέθηκαν είναι και ο Παύλος Ντε Γκρες, ο οποίος φάνηκε να στέκεται πίσω από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την πριγκίπισσα Άννα της Βρετανίας, οι οποίοι εκπροσωπούν τον Βασιλιά Κάρολο αλλά και η Άννα Μαρία Ντε Γκρες μαζί με τον γιο της, Νικόλαο και την κόρη της Αλεξία.

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Στην κηδεία παρευρέθηκαν και ο πρίγκιπας διάδοχος της Ιαπωνίας, Ακισίνο, και η πριγκίπισσα διάδοχος, Κίκο, ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και η βασίλισσα Σοφία, η βασιλική οικογένεια της Σουηδίας, ο βασιλιάς της Δανίας Φρειδερίκος Ι' και η βασίλισσα Μαίρη. Έχουν επίσης προσκληθεί επικεφαλής κρατών από ολόκληρο τον κόσμο.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ αναμένεται να παραστεί στην κηδεία

Η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ αναμένεται να παραστεί στην κηδεία, όπου θα μεταβεί με αυτοκίνητο μαζί με την χήρα του Χάραλντ, την 89χρονη βασίλισσα Σόνια, καθώς εξακολουθεί να αναρρώνει από την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε τον Ιούνιο, για μεταμόσχευση πνεύμονα.

Την περασμένη εβδομάδα, η 53χρονη βασίλισσα δεν παρευρέθηκε στην τελετή ορκωμοσίας του συζύγου της, του βασιλιά Χάακον Η', λόγω επιπλοκών μετά το χειρουργείο.

Ο γιος της, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, τον οποίο έχει αποκτήσει από μια σχέση της πριν από τον γάμο με τον Χάακον, αναμένεται επίσης να παραστεί στην κηδεία, παρότι τελεί υπό κατ΄οίκον περιορισμό και φέρει ηλεκτρονικό «βραχιολάκι», αφού καταδικάστηκε για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία.

Έχει ασκήσει έφεση επί της απόφασης.

Μάλιστα, ο Χόιμπι ήταν ένας από εκείνους που μετέφεραν το φέρετρο με τη σορό του Χάραλντ στο βασιλικό παρεκκλήσι, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο σε κύκλους εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

Μετά τη σημερινή τελετή, μια μικρότερη σε όγκο πομπή θα συνοδεύσει το φέρετρο στη Βασιλική Κρύπτη στο Κάστρο Άκερσους που βλέπει το λιμάνι του Όσλο. Εκεί, το φέρετρο με τη σορό του Χάραλντ θα τοποθετηθεί μέσα σε μια σαρκοφάγο, δίπλα σε εκείνες των γονέων του.

Όταν ο Χάακον θα βγει από την Βασιλική Κρύπτη, θα λήξει επισήμως η περίοδος εθνικού πένθους και οι σημαίες, που κυματίζουν μεσίστριες από τότε που πέθανε ο Χάραλντ, θα υψωθούν εκ νέου.

Ένας δημοφιλής βασιλιάς

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν για την κηδεία ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση στην ιστορία του σώματος, καθώς τεράστια πλήθη αναμένονται στο κέντρο του Όσλο.

Τα σχολεία θα παραμένουν ανοιχτά σήμερα, αλλά οι μαθητές θα επιτρέπεται να απουσιάσουν για να παραστούν στην κηδεία.

Εκατοντάδες χιλιάδες Νορβηγοί έχουν αποτίσει φόρο τιμής στον Χάραλντ αφήνοντας λουλούδια, κεράκια και σημαίες έξω από το Βασιλικό Παλάτι ή περνώντας μπροστά από το φέρετρό του στο βασιλικό παρεκκλήσι.

Πολλοί Νορβηγοί έχουν κάνει λόγο για την ζεστασιά και το αίσθημα συμπερίληψης του Χάραλντ, ενώ ο Χάακον τον χαρακτήρισε εξαιρετικό πατέρα κατά το πρώτο του διάγγελμα προς το έθνος αφού ανέλαβε τα καθήκοντα του.

Η μοναρχία παραμένει ευρέως δημοφιλής στην Νορβηγία, με το 72% των πολιτών να τη στηρίζει, ενώ το 20% προτιμά δημοκρατία ή άλλη μορφή διακυβέρνησης, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Norstat για λογαριασμό του δικτύου NRK.

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