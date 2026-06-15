Ένοχος για βιασμό ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας - Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση

Σε τετραετή φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για βιασμό.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, 29 ετών, αντιμετώπιζε συνολικά 40 κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης του – μεταξύ των οποίων τέσσερις κατηγορίες για βιασμό. Το δικαστήριο του Όσλο τον έκρινε ένοχο για τις δύο.

Είχε ομολογήσει την ενοχή του για ορισμένες από τις ελαφρύτερες κατηγορίες, αλλά αρνήθηκε τις πιο σοβαρές.

Ο 29χρονος αρνείται τις κατηγορίες και έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση κατά της σημερινής απόφασης. Δεν βρέθηκε στο δικαστήριο για την ετυμηγορία, αλλά συμμετείχε στη συνεδρίαση μέσω βιντεοσύνδεσης.

Ο Χόιμπι είναι το μεγαλύτερο παιδί της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέτε Μάριτ.

Έγινε θετός γιος του διαδόχου του θρόνου Χάακον όταν η μητέρα του τον παντρεύτηκε το 2001.

Αν και έχει εμφανιστεί με τη Νορβηγική Βασιλική Οικογένεια σε αρκετές περιπτώσεις, δεν κατέχει βασιλικούς τίτλους, δικαιώματα διαδοχής ή επίσημα δημόσια καθήκοντα.

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