Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας παραμένει φυλακή παρά την επιδείνωση της υγείας της

Snapshot Το νορβηγικό εφετείο αποφάσισε να παραμείνει προφυλακισμένος ο 29χρονος γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ, παρά την επιδείνωση της υγείας της μητέρας του.

Οι δικαστές θεώρησαν ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος ο Hοiby να διαπράξει νέα αδικήματα αν αφεθεί ελεύθερος.

Ο 29χρονος κατηγορείται για 40 ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κατηγοριών βιασμού, τις οποίες αρνείται.

Η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ πάσχει από πνευμονική ίνωση και έχει τεθεί σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνευμόνων.

Η υπεράσπιση δεν θα ασκήσει περαιτέρω έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο μετά την απόφαση του εφετείου. Snapshot powered by AI

Νορβηγικό εφετείο ανέτρεψε προηγούμενη δικαστική απόφαση για την αποφυλάκιση του 29χρονου γιου της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ, για λόγους συμπόνιας εξαιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της μητέρας του.

Οι δικαστές αποφάσισαν ότι παραμένει σημαντική πιθανότητα ο Hοiby να διαπράξει περαιτέρω αδικήματα εάν αφεθεί ελεύθερος από την κράτηση.

Η απόφαση ήρθε αφού οι εισαγγελείς αμφισβήτησαν αμέσως την εντολή αποφυλάκισης της Δευτέρας,.

Η νομική του ομάδα εξέφρασε βαθιά απογοήτευση για το αποτέλεσμα. «Είμαστε πολύ, πολύ απογοητευμένοι και βρίσκουμε την απόφαση σχεδόν ακατανόητη», δήλωσε η δικηγόρος υπεράσπισης Ellen Holager Andenæs στο νορβηγικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Παρά την απογοήτευσή τους, η υπεράσπιση επιβεβαίωσε ότι δεν θα ασκήσει περαιτέρω έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νορβηγίας.

Ο 29χρονος κατηγορείται για 40 ποινικά αδικήματα, με το πιο σοβαρό να είναι τέσσερις κατηγορίες βιασμού εναντίον γυναικών που φέρεται να κοιμόντουσαν ή να ήταν ανίκανες μετά από συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα.

Η μία κατηγορία αφορά συνουσία, ενώ οι υπόλοιπες τρεις σχετίζονται με φερόμενη σεξουαλική επίθεση.

Η εισαγγελία ζήτησε ποινή φυλάκισης επτά ετών και επτά μηνών, ενώ η ομάδα υπεράσπισής του επιδιώκει την πλήρη αθώωσή του για τους ισχυρισμούς βιασμού.

Αρνείται τις τέσσερις κατηγορίες βιασμού, αλλά έχει παραδεχτεί ορισμένα μικρότερα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής ναρκωτικών και των τροχαίων παραβάσεων.

Η δίκη του διήρκεσε από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 19 Μαρτίου και η ετυμηγορία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ, 52 ετών, πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια ανίατη πάθηση που δημιουργεί ουλώδη ιστό στους πνεύμονες και μειώνει την απορρόφηση οξυγόνου.

Η υγεία της έχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, ωθώντας τους γιατρούς να την τοποθετήσουν στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση την περασμένη Παρασκευή.

Η πριγκίπισσα του διαδόχου βασίζεται πλέον σε ένα μηχάνημα οξυγόνου καθημερινά και έχει αποσυρθεί από τα επίσημα καθήκοντα εν αναμονή της χειρουργικής επέμβασης.

Ο Hοiby, ο οποίος κρατείται από την 1η Φεβρουαρίου, έκανε μια συναισθηματική έκκληση στο κατώτερο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα.

«Το να κάθεσαι εκεί μέσα ενώ η μαμά είναι τόσο άρρωστη είναι αφόρητο», είπε στους δικαστές, προσθέτοντας ότι το να μην μπορείς να τη στηρίξεις ήταν εξαιρετικά δύσκολο.

Το εφετείο απέρριψε τα επιχειρήματα ότι η ασθένεια της Μέτε Μάριτ θα μείωνε την πιθανότητα υποτροπής του γιου της.

Οι δικαστές δήλωσαν ότι το θέμα «δεν ήταν θέμα θέλησης, αλλά ζήτημα ικανότητας, προτύπων ζωής και παραγόντων κινδύνου».

Το δικαστήριο σημείωσε ότι ο 29χρονος είχε παραβιάσει στο παρελθόν περιοριστικά μέτρα παρά το γεγονός ότι κατανοούσε τις συνέπειες και συνέχισε να παραβαίνει παρά το βάρος που επωμιζόταν η οικογένειά του και ο βασιλικός οίκος.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο παρατήρησε ότι δεν μπορούσε να προσδιορίσει πώς οι συνθήκες κράτησης του29χρονου διέφεραν από εκείνες άλλων κρατουμένων με σοβαρά άρρωστους γονείς ή στενούς συγγενείς.