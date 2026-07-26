Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην εθνική πόλο ανδρών για την κατάκτηση του World Cup: «Πάντα άξιοι»

Η Ελλάδα, με τρομερό ματς και MVP τον Δημήτρη Σκουμπάκη, ανέβηκε για πρώτη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε μεγάλη διοργάνωση.

Η εθνική πόλο ανδρών του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε να νικήσει την πανίσχυρη Ουγγαρία με σκορ 15–14 και πήρε τη νίκη μέσα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Σίδνεϊ, με τον Αργυρόπουλο να βάζει το νικητήριο γκολ στην τελευταία ελληνική επίθεση έπειτα από «θρίλερ» στα τελευταία λεπτά του τελικού του World Cup.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο συγχαρητήριο μήνυμα, τόνισε ότι «η εθνική ομάδα πόλο ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι».