Το viral ντουέτο μιας τραγουδίστριας με ένα άλογο: Πώς η μουσική έχτισε σχέση εμπιστοσύνης

Ο Γιουπία «γρατζουνάει» τις χορδές της κιθάρας και αλλάζει συγχορδίες, χαρίζοντας έμπνευση για το νέο άλμπουμ της δημιουργού

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Το viral ντουέτο μιας τραγουδίστριας με ένα άλογο: Πώς η μουσική έχτισε σχέση εμπιστοσύνης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η τραγουδοποιός Μικάελα Χράμοβ δημιούργησε ένα viral ντουέτο με το άλογό της Γιουπία, που δαγκώνει τις χορδές της κιθάρας της κατά την εκτέλεση του «9-to-5».
  • Η Μικάελα κέρδισε την εμπιστοσύνη του πεισματάρικου και ανεκπαίδευτου αλόγου μέσα από εννέα μήνες υπομονής και τη χρήση της μουσικής ως μέσο επικοινωνίας.
  • Η συνεργασία με τον Γιουπία ενέπνευσε τη μουσικό να ετοιμάσει το πρώτο της άλμπουμ, το οποίο θα ενσωματώνει και τις μοναδικές «παρεμβάσεις» του αλόγου.
  • Το άλμπουμ θα συνδυάζει φολκ, ηλεκτρονική μουσική και πορτογαλικές επιρροές και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.
  • Η σχέση μεταξύ μουσικής και ζώου οδήγησε σε μια νέα δημιουργική φάση για τη Μικάελα, απελευθερώνοντάς την από τη ρουτίνα της μουσικής βιομηχανίας.
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Ένα βίντεο που ξεκινά ως μια συνηθισμένη εκτέλεση τραγουδιού στο Instagram, εξελίσσεται σε ένα από τα πιο πρωτότυπα και συγκινητικά ντουέτα των τελευταίων ετών. Η τραγουδοποιός Μικάελα Χράμοβ από το Λος Άντζελες ερμηνεύει το περίφημο «9-to-5» της Ντόλι Πάρτον, όταν ξαφνικά ένας απρόσμενος «μουσικός» παρέμβει στο ρεφρέν: ένα άλογο πλησιάζει και αρχίζει να δαγκώνει απαλά τις χορδές της κιθάρας, αλλάζοντας τις συγχορδίες.

Για τη Μικάελα, αυτός ο απρόσμενος συνδυασμός είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς της. «Έτσι πρέπει να είναι η μουσική. Δεν θέλω να κάνω τίποτα χωρίς το άλογό μου πια, κάνει τα πάντα πιο διασκεδαστικά», δήλωσε η ίδια στο USA Today.

Από το τραύμα στην απόλυτη αρμονία

Η ιστορία ξεκίνησε το 2023, όταν η τραγουδίστρια αποφάσισε να επιστρέψουν στην παιδική της αγάπη για την ιππασία, προσφέροντας εθελοντική εργασία σε ένα καταφύγιο αλόγων στο Μούρπαρκ της Καλιφόρνια. Εκεί γνώρισε τον Γιουπία, ένα 7χρονο άλογο από το Κεντάκι, το οποίο ήταν πεισματάρικο, ανεκπαίδευτο και επιθετικό προς τους ανθρώπους.

Παρά τις δυσκολίες, η Μικάελα αποφάσισε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Μετά από εννέα μήνες υπομονής, η μεγάλη αλλαγή ήρθε όταν έφερε τα όργανά της στο βοσκότοπο. Ο Γιουπία πλησίασε, άγγιξε τις χορδές της κιθάρας με το στόμα του και το σόλο μετατράπηκε αυτόματα σε ντουέτο.

«Η μουσική έγινε το εργαλείο για να χτίσουμε εμπιστοσύνη. Δεν του έδωσα λιχουδιές. Ήταν σχεδόν θαύμα, λες και επικοινωνούσε μαζί μου μέσα από τις νότες», ανέφερε η ίδια στο The Dodo. Σύντομα, το άλογο άρχισε να αλληλεπιδρά με τον ίδιο τρόπο ακόμα και όταν εκείνη έπαιζε άρπα.

Ένα άλμπουμ γεννιέται στον αχυρώνα

Αυτή η ιδιαίτερη συνεργασία αναζωπύρωσε το πάθος της Μικάελα για τη δημιουργία, λυτρώνοντάς την από τη ρουτίνα της μουσικής βιομηχανίας.

Εμπνευσμένη από τη σχέση τους, η καλλιτέχνης ετοιμάζει τώρα το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, ενσωματώνοντας στους ήχους των τραγουδιών και τις «παρεμβάσεις» του Γιουπία. Πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό εγχείρημα που συνδυάζει τη φολκ, την ηλεκτρονική μουσική, Πορτογάλους μουσικούς και, φυσικά, τις χορδές που «γρατζουνάει» ένα άλογο, με την κυκλοφορία του να αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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