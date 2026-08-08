Το τυφλό άλογο που «διαβάζει» τον κόσμο με τις οπλές του και… επιστρέφει στους αγώνες

Ο Μάιλο, ένα 15άχρονο άλογο ράτσας Appaloosa, γνωστής για το χαρακτηριστικό στικτό της τρίχωμα, έχασε την όρασή του και από τα δύο μάτια πριν από δύο χρόνια, όταν προσβλήθηκε από ραγοειδίτιδα, μία σοβαρή οφθαλμική πάθηση.

Το άλογο ύψους 16 χεριών (σ.σ. περίπου 163 εκατοστά ύψος στο ακρώμιο) βασίζεται πλέον στην αφή, την ακοή και στις οδηγίες της αναβάτριάς του για να κινείται στο περιβάλλον του.

Η ιδιοκτήτρια, Μέγκαν Σέαρ, 28 ετών, εξηγεί ότι ο Μάιλο χρησιμοποιεί την αίσθηση του εδάφους για να σχηματίσει μία εικόνα του κόσμου γύρω του.

Από τότε που επέστρεψε στις διοργανώσεις πέρυσι, έχει κερδίσει δύο αγώνες, ενώ ο στόχος είναι να αγωνιστεί ξανά σε κορυφαίο επίπεδο στη dressage, απέναντι σε άλογα που διαθέτουν φυσιολογική όραση.

Η Σέαρ, η οποία διατηρεί τη σχολή ιππασίας Debdale Riding School στο Κίντερμινστερ του Γουόρσεστερσαϊρ, στην κεντρική Αγγλία, ανέφερε ότι «αντιλαμβάνεται την πίεση που του ασκώ, αλλά χρησιμοποιεί επίσης τη δική του από τις οπλές του πάνω στην επιφάνεια του εδάφους για να κατανοεί τον χώρο γύρω του. Χρησιμοποιεί την ακοή του και την αίσθηση της αφής στα πόδια του για να “διαβάζει” το έδαφος, είναι σαν μία τεχνική Μπράιγ. Ακόμη, είναι πολύ πιο προσεκτικός και αντιδρά ταχύτερα, καθώς η ακοή του έχει ενισχυθεί μετά την απώλεια της όρασής του. Ο Μάιλο είναι ένα εκπληκτικό άλογο και δεν επέτρεψε στην τύφλωση να του στερήσει τη δυνατότητα να γίνει ένας κορυφαίος αθλητής της dressage».

Η Σέαρ έχει τον Μάιλο από την ηλικία των 3 ετών και για χρόνια συμμετείχε μαζί του σε αγώνες, πριν εμφανιστεί η ασθένεια. Παρά τις δύο χειρουργικές επεμβάσεις στο αριστερό του μάτι, οι κτηνίατροι δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την όρασή του.

«Ήμουν ακόμη στο σχολείο όταν αποκτήσαμε τον Μάιλο, οπότε ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί. Αγωνιζόμαστε μαζί του από τότε που ήταν 4 ετών και πάντα κέρδιζε διακρίσεις. Κέρδισε στο Royal Windsor Horse Show. Πριν χάσει εντελώς την όρασή του συμμετείχαμε περίπου σε 12 διοργανώσεις τον χρόνο. Μας εξέπληξε όλους και έγινα τα μάτια του, έχουμε μία πολύ δυνατή σχέση και βρήκαμε έναν τρόπο να το κάνουμε να λειτουργήσει», επεσήμανε.

Κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, ο Μάιλο επέστρεψε στις διοργανώσεις πέρυσι και μάλιστα κατέκτησε την πρώτη θέση στο Royal Windsor Show για όγδοη συνεχόμενη χρονιά.

Τώρα, αναμένεται να συμμετάσχει σε διοργάνωση για άλογα Appaloosa, καθώς και στο Denbigh and Flint Show στη Βόρεια Ουαλία την 20ή Αυγούστου, πριν διεκδικήσει την πρόκριση για το Horse of the Year Show και το London International Horse Show.