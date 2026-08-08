Αγόρασε το «σπίτι» του Spider Man στη Νέα Υόρκη και τώρα δέχεται συγκινητικές επιστολές παιδιών

Snapshot Ο Τζακ Σι αγόρασε πριν τρία χρόνια το σπίτι στη Νέα Υόρκη που χρησιμοποιείται ως το σπίτι της θείας Μέι στα κόμικς του Spider Man χωρίς αρχικά να το γνωρίζει.

Το ακίνητο στην οδό Ίνγκραμ 20 στο Φόρεστ Χιλς προσελκύει θαυμαστές από όλο τον κόσμο που επισκέπτονται και φωτογραφίζουν το σπίτι.

Ο Τζακ Σι αναλαμβάνει τον ρόλο του επιστάτη του σπιτιού και παραλαμβάνει επιστολές και ζωγραφιές παιδιών που απευθύνονται στον Spider Man.

Η διεύθυνση του σπιτιού εμφανίζεται στο Google Maps ως «Το σπίτι του Spider Man», καθιστώντας το σημείο αναφοράς για τους θαυμαστές του ήρωα.

Ο Σι αισθάνεται ευθύνη να συμπεριφέρεται σύμφωνα με το πνεύμα του Spider Man και επιτρέπει στους επισκέπτες να φωτογραφίζουν το σπίτι. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας από το Κουίνς της Νέας Υόρκης δεν είχε ιδέα πριν τρία χρόνια ότι το σπίτι που αγόραζε «ανήκε» στη διάσημη «θεία» του Spider Man, Μέι. Έτσι τώρα λειτουργεί ως ο επιστάτης του σπιτιού και παραλήπτης των συγκινητικών επιστολών που στέλνουν στον σούπερ ήρωα τα παιδιά.

Ο Τζακ Σι αγόρασε το ακίνητο στην οδό Ίνγκραμ 20 στο Φόρεστ Χιλς πριν από τρία χρόνια, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτή ήταν η διεύθυνση που χρησιμοποιείται για το σπίτι του Πίτερ Πάρκερ και της θείας Μέι στα κόμικς και ότι το ακίνητο στο Φόρεστ Χιλς, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, προσέλκυε θαυμαστές εδώ και δεκαετίες, πολύ πριν η ταινία «Brand New Day», σημειώσει τεράστια εμπορική επιτυχία.

«Έρχονται εδώ άνθρωποι από την Ιρλανδία, την Αγγλία, την Ιταλία. Πάντα βγάζουν φωτογραφίες. Και πολλοί Αμερικανοί ξέρουν ότι αυτό είναι το σπίτι του Spider Man», δήλωσε ο Σι στην εφημερίδα New York Post. Και συνέχισε: «Είναι το πνεύμα της Αμερικής. Ο Spider Man είναι το πνεύμα της Αμερικής. Είναι ήρωας».

Ο 64χρονος Κινέζος παίρνει στα σοβαρά τον ρόλο του από τότε που αγόρασε το σπίτι και παρουσιάζεται ως ο επιστάτης του σπιτιού και παραλαμβάνει τα γράμματα μικρών παιδιών με παραλήπτη τον σούπερ ήρωα.

«Νιώθω μια μικρή ευθύνη, γιατί ο Spider Man είναι το αμερικανικό πνεύμα. Αν μένω εδώ, πρέπει να συμπεριφέρομαι όπως ο Spider Man. Αν κάποιος θέλει να τραβήξει μια φωτογραφία, λέω ναι», ανέφερε ο 64χρονος.

Ο Σι είπε τι παιδιά από όλο τον κόσμο γράφουν γράμματα και ζωγραφίζουν εικόνες απευθυνόμενες στον Spider Man, τα οποία καταλήγουν στο σπίτι του. Η διεύθυνση στο Google Maps γράφει: «Το σπίτι του Spider Man.

«Spider Man πώς καταφέρνεις να κάνεις όλα αυτά που κάνεις, όπως να σώζεις τον κόσμο;» έγραψε τον Απρίλιο ο μικρός Τζούλιους από τη Νότια Ντακότα. «Μπορείς να έρθεις στο σπίτι μου να παίξουμε; Μπορούμε να δούμε τηλεόραση μαζί», έγραφε μια άλλη επιστολή που έστειλε ένα παιδί ονόματι Κούπερ, όχι μόνο στον Spider Man αλλά και τον Deadpool.

Η οικογένεια του μικρού Κάννον από τη Νεμπράσκα προσκάλεσε μάλιστα τον Spider Man στο πάρτι για τα 5α γενέθλια του μικρού. «Εδώ ήθελα να ζήσω. Είναι ένα συναρπαστικό μέρος», είπε ο Τζακ Σι. «[Οι γείτονές μου] είναι καλοί άνθρωποι», πρόσθεσε αναφερόμενος στην περιοχή.